El tabloide 'The Sun' da su apoyo al Partido Laborista en las elecciones británicas

El periódico sensacionalista británico 'The Sun', uno de los más leídos de Reino Unido, ha dado este miércoles su apoyo al Partido Laborista de Keir Starmer en las elecciones generales que se celebran este jueves.

"Dicho con franqueza, los 'tories' están agotados. Necesitan pasar un periodo de tiempo en la oposición para unirse alrededor de un conjunto común de principios que pueda poner un final a los años de guerras internas. Es el momento de un cambio", afirma abiertamente el tabloide, de ideología tradicionalmente conservadora.

'The Sun' alude asimismo al programa electoral presentado por el partido eurófobo y antiinmigración Reform UK, de ultraderecha: "El manifiesto electoral de Nigel Farage de impuestos más bajos, menos inmigración, cortar el tamaño del Estado inflado ha impactado a millones de personas, entre ellas muchos votantes trabajadores que en 2019 apoyaron a Boris Johnson".

"Pero Reform es la orquesta de un solo hombre, que en el mejor de los casos solo puede ganar un puñado de diputados y nunca puede implementar sus políticas", agrega el periódico.

De los liberaldemócratas, el diario amarillista comenta que "son una broma, con un líder (Ed Davey) que ha pasado la más deprimente de las campañas electorales haciendo trucos ridículos. Lo que significa que este es el momento del laborismo".

El portavoz de Sanidad laborista, Wes Streeting, dio la bienvenida al apoyo de 'The Sun' y coincidió en que "es el momento de un cambio".

Previamente, apoyaron al primer partido de la oposición abandonando a los 'tories' 'The Sunday Times'; 'Financial Times'; la revista 'The Economist' y el londinense 'Evening Standard', mientras que mantienen el respaldo al laborismo como en los últimos años el 'Mirror' y 'The Guardian'.