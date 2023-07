"The New York Times" alerta sobre la posible llegada de Vox al Gobierno: "¿España es la siguiente?"

La mayoría de las encuestas sobre las próximas elecciones generales del 23 de julio dan un cambio de color en el Gobierno, en el que se destaca una victoria de Feijoo sobre Sánchez y un posible pacto entre PP y Vox para la llegada del líder popular a la Moncloa. Un acuerdo que no solo ha causado las críticas de los partidos de izquierda españoles y sus votantes, sino también en el extranjero. "The New York Times", por ejemplo, ha alertado a sus lectores sobre "una llegada de la ultraderecha" al Ejecutivo de España.

El periódico estadounidense analiza la posible entrada de Vox en el Gobierno, apuntando que sería "el primer partido de ultraderecha desde la era de Franco". Además, analiza lo que supondría esto en el panorama político español, así como sus consecuencias para el resto de Europa o para la política mundial. "¿España es la siguiente?, dice el artículo, firmado por el periodista Jason Horowitz.

¿Por qué "The New York Times" critica un posible pacto de gobierno con Vox en España y el "auge de la ultraderecha en Europa"?

El periodista del diario neoyorquino apunta al "malestar" que existe entre los distintos líderes políticos liberales europeos sobre una posible alianza entre el PP y Vox. “Mientras España se prepara para las elecciones, algunos partidos políticos europeos liberales temen que Vox pueda convertirse en el primer partido de ultraderecha desde la era de Franco en ingresar al gobierno nacional”, relatan, recordando que desde Bruselas, varios mandatarios importantes han pedido que se cree "un cordón sanitario para la extrema derecha", algo que ya sucedió durante más de cincuenta años tras la Segunda Guerra Mundial.

Entre varios ejemplos, cita la lona desplegada por el partido político de Santiago Abascal en el centro de Madrid, y que se consideró como "anti LGTBI", pues se tiraba a la basura varios símbolos sobre este colectivo o el feminismo, así como se ha retirado la bandera arcoíris durante el mes del Orgullo de varios ayuntamientos donde gobiernan. Asimismo, apunta a otros ejemplos europeos donde la ultraderecha está en auge, como se ha visto en varias coaliciones políticas en Italia, Finlandia o Suecia.

Por otro lado, el artículo alaba la figura de Pedro Sánchez, destacando que con él "España se ha situado en un punto brillante" y destaca que, bajo su mandato, "se ha mantenido baja la inflación, ha reducido las tensiones con el independentismo y ha aumentado la tasa de crecimiento, las pensiones y el salario mínimo".

Según la última encuesta de NC Report, los populares están en los 143-145 diputados y Vox baja a 37-39, pero con un pacto entre ambos podrían lograr los escaños suficientes para que el PP gobierno el país.