Al menos dos personas han muerto este miércoles en Kiev a causa de una oleada de ataques rusos con misiles y drones contra la capital de Ucrania durante la noche y la madrugada, que también ha causado incendios y daños en múltiples edificios. Mientras tanto, la Administración Regional de Kiev ha advertido a través de su propio canal de Telegram de que "toda Ucrania está bajo amenaza de misil" tras haber registrado el despegue de cazas MiG-31K.

"Tenemos información acerca de una persona muerta en un ataque en el distrito de Dnipró", ha afirmado en su canal de Telegram el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, tras advertir de un incendio en un rascacielos de la zona. Apenas una hora después, ha alertado de que "el número de muertos en la capital ha aumentado a dos", enviando sus condolencias a las familias.

El responsable ha notificado asimismo que al menos otras dos personas han resultado heridas en los ataques y ha advertido de que "el número de infraestructuras residenciales afectadas está aumentando, desafortunadamente". Al hilo, ha confirmado "informes de incendios" en el céntrico distrito de Pechersk y también en el de Desnianski, incidentes en los que, por el momento, se está recabando informaciones acerca de las víctimas.

"La capital ha sufrido a manos de terroristas rusos", ha denunciado en un mensaje posterior en el que ha asegurado que múltiples "edificios residenciales y coches están en llamas, se han roto ventanas y se han destruido tejados".

Miles de hogares sin luz

Además, Rusia alcanzó en su ataque masivo de anoche una infraestructura energética en la región de Odesa, en el sur del país, dejando sin electricidad a miles de personas, según ha informado la empresa privada DTEK, que opera las instalaciones atacadas. "Los trabajadores del sector energético han reconectado a líneas de reserva (de la red) las infraestructuras críticas y las viviendas allá donde ha sido técnicamente posible, y han devuelto la luz a 14.200 familias", se lee en un comunicado emitido por la compañía.

DTEK dice también que los daños sufridos por las instalaciones alcanzadas son "significativos" y que continúan los trabajos de reparación. Rusia atacó anoche masivamente varias regiones ucranianas en un nuevo bombardeo dirigido, sobre todo, a infraestructuras energéticas. Las autoridades ucranianas han informado también de cortes de electricidad de emergencia en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk a consecuencia del ataque