Tres diplomáticos qataríes mueren en accidente de coche en Egipto

Tres diplomáticos qataríes fallecieron el domingo 12 de octubre en un accidente automovilístico cerca de la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, mientras se dirigían a participar en la cumbre internacional sobre Gaza. El Gobierno de Catar confirmó el suceso, calificándolo como una pérdida dolorosa en un momento de alta sensibilidad diplomática. Los fallecidos eran miembros del Amiri Diwan, el gabinete del emir de Catar, y se encontraban en misión oficial en Egipto. Sus cuerpos serán repatriados a Doha en un vuelo gubernamental.

Según la cadena Al-Qahera News y fuentes egipcias, el accidente se produjo por una aparente pérdida de control del vehículo, aunque otros informes indican que hubo una colisión con otro automóvil. Dos diplomáticos adicionales resultaron heridos y están siendo atendidos en el Hospital Internacional de Sharm el-Sheikh. Las autoridades egipcias han iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro, aunque no han ofrecido detalles concluyentes hasta el momento.

Los diplomáticos fallecidos fueron identificados como Saud bin Thamer Al Thani, Abdullah Ghanem Al Khiyarin y Hassan Jaber Al Jaber. La embajada qatarí en El Cairo expresó su “profundo pesar” y agradeció a las autoridades egipcias por su cooperación en el manejo de la emergencia.

El accidente ocurre en vísperas de la cumbre internacional sobre Gaza, convocada por el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi, con la participación de más de veinte países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España. El presidente Donald Trump presentará un plan de veinte puntos como base para las negociaciones de paz entre Israel y Hamas. Catar, junto con Egipto y EE.UU., ha desempeñado un papel clave como mediador en las conversaciones que buscan consolidar una tregua tras dos años de conflicto armado.

La tragedia representa un duro golpe para la delegación qatarí, justo cuando se perfilaban acuerdos diplomáticos delicados. A pesar del incidente, la cumbre mantiene su convocatoria original.