Trump celebrará la investidura más cara de la historia de EE UU

Donald Trump se ha propuesto volver a la Casa Blanca por todo alto, y así va a ser. De momento, su toma de posesión será una de las más caras de la historia del país. Hasta la semana pasada se habían recaudado 170 millones de dólares, y se esperaba llegar a los 200 millones para invertirlos en el comité inaugural del presidente 47. A la elevada cifra han contribuido algunos de los hombres más ricos del mundo, como su gran aliado el multimillonario Elon Musk, que ya donó más de 250 millones de dólares a la campaña electoral del republicano y el lunes asistirá a su toma de posesión, junto con otros grandes ejecutivos del mundo tecnológico como el CEO de Tik Tok, Shou Zi; el propietario de META, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de OpenAi, Sam Altman. Según el diario «The New York Times», la organización del evento ya no acepta más donaciones porque «el botín recaudado es tan grande, que algunos donantes de siete cifras han sido colocados en listas de espera o les han dicho que probablemente no recibirán servicios de VIP porque los eventos están llenos».

Los que sí puedan acceder a un lugar privilegiado el próximo lunes verán el discurso y la toma de posesión desde la fachada oeste del Capitolio, y más tarde asistirán a los bailes de la noche inaugural. Algunos también han sido invitados a los eventos que Trump y su equipo han organizado desde el viernes, como una velada a la que asistirá la futura primera dama, Melania Trump.

El presidente electo es consciente de que su valor ha aumentado con los años, y quienes quieran acompañarlo el lunes tendrán que desembolsar estratosféricas cantidades monetarias. Según los informes de recaudación de fondos, esta vez para asistir a los eventos en torno a Donald Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, los donantes han tenido que desembolsar el doble de dinero de lo que se requirió en la primera toma de posesión del republicano. Por ejemplo, quienes buscaran interactuar brevemente con los protagonistas del evento en la cena inaugural que tendrá lugar en el Museo Nacional de la Construcción en Washington han tenido que ofrecer donaciones que superan el millón de dólares (en 2016 solo se requería que fuera de 500.000).

El comité inaugural de Trump es el encargado de repartir el dinero que llega para cubrir los diferentes gastos del evento, pero no ha especificado cómo lo harán. Por tradición, sí se sabe que la mayoría de estos ingresos se destinan a los eventos organizados en torno a la toma de posesión en sí, como los desfiles, los bailes inaugurales, la comida que tendrá lugar tras la ceremonia o el baile de apertura de la nueva Administración. Sin embargo, los actos del Capitolio se pagan con dinero que se le ha asignado varios meses atrás y que ha sido ya distribuido por el Comité Conjunto del Congreso sobre Ceremonias Inaugurales.

El presupuesto con el que cuenta Trump es visiblemente más elevado del que gastaron hace cuatro años los demócratas, que no llegó a los 62 millones de dólares. Es cierto que la toma de posesión de Joe Biden se celebró en medio de las restricciones por la pandemia de covid-19, pero su antecesor, Barack Obama, que llegó al cargo en circunstancias normales, fue también bastante comedido con el dinero que se gastaba en el evento.

Trump no ha puesto límites. En su anterior toma de posesión Trump llegó a gastar aproximadamente 120 millones de dólares, de los cuales 20 millones fueron destinados a seguridad. Según el «New york Times», el resto del dinero se distribuyó en «maquillaje para 20 asistentes en un evento de noche de 10.000 dólares, 30.000 dólares para personales contratado, se pagó una factura de 1,5 millones al Trump International Hotel, 924.000 en flores y decoraciones», entre otros. Ahora que Trump llega ya sabiendo de «qué va esto», esta será la toma de posesión más costosa que ha visto este país.