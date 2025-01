Trump logra una victoria agónica en el Congreso

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó ayer, con la votación de un nuevo «speaker», su pulso más fuerte en el Congreso, y lo hizo a semanas de asumir como mandatario y en medio de tensiones internas en su partido. Los republicanos en la Cámara de Representantes votaron para definir si el actual presidente de ese ala del legislativo, Mike Johnson, podía mantener o no su cargo, poniendo en riesgo la estabilidad del liderazgo conservador. La elección del Presidente de la Cámara debe completarse antes de que la Cámara pueda realizar cualquier actividad, incluyendo la toma de juramento de sus miembros, la adopción de un paquete de reglas y, eventualmente, la certificación de la victoria del Presidente electo Trump que se producirá el próximo lunes.

Dado que la mayoría de 434 (el escaño del exrepresentante Matt Gaetz está vacío) es 218, eso significa que Johnson necesitaba ese número de votos para ganar la presidencia de la Cámara, teniendo en cuenta que todos los miembros han estado presentes y han votado por un candidato.

Antes de la votación, en una muestra de poder el presidente electo Trump envió un mensaje respaldando a Johnson. A través de su red social, apuntó: «Buena suerte hoy para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, un hombre excelente y de gran capacidad, que está muy cerca de tener el 100% de apoyo. Una victoria para Mike hoy será una gran victoria para el Partido Republicano y otro reconocimiento a nuestra elección presidencial más trascendental en 129 años. ¡UNA GRAN AFIRMACIÓN, SIN DUDA! ¡MAGA!».

Sin embargo, los escépticos de Johnson estuvieron distribuyendo un argumentario no firmado que detallaba «4 ‘éxitos’ y 26 ‘fracasos’» de su gestión desde que asumió el cargo en noviembre de 2023. El documento critica, entre otros puntos, la aprobación del proyecto de ley de gasto gubernamental liderado por Johnson el mes pasado con apoyo bipartidista. También cuestiona que el «speaker» no haya impulsado con mayor firmeza recortes presupuestarios, la asistencia a Ucrania, la reautorización de FISA y la expulsión del exrepresentante George Santos tras un contundente informe del Comité de Ética de la Cámara, que dijeron se llevó a cabo con muchos más votos de los demócratas. «Actualmente, la Cámara no está organizada para cumplir con el mandato histórico otorgado al presidente Trump y a los republicanos», señalaba el documento de la discordia.

Por su parte, entre los pocos éxitos mencionados se incluyó la aprobación de proyectos de ley de asignaciones individuales en la Cámara, ayuda adicional a Israel y el juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El presidente electo Donald Trump necesitaba ayer mostrar que puede mantener el orden de las bases republicanas. Los aliados de Johnson están cada vez más frustrados con sus colegas más conservadores. «Quien vote contra el presidente de la Cámara para obtener favores personales o publicidad necesita replantearse por qué está en el Congreso», declaró enfurecido el representante Greg Murphy antes de la votación. Y es que el caos que ha rodeado la elección trae un «déjà vu» de lo que fueron las 15 rondas necesarias para que el anterior presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy tuvo que pasar para poder ser confirmado en el cargo. En ese momento, los más acérrimos «trumpistas» lograron concesiones en una suerte de soborno insostenible que meses más tarde terminaría siendo parte de las razones de su salida.

Allí Trump mostró su poder en las sombras y evidenció su capacidad para moldear los destinos del Partido Republicano. En esta ocasión, sin embargo, esa hazaña ha necesitado venir de frente y con autoridad para garantizar que su agenda de gobierno se presente fuerte en los primeros cien días de su nueva Administración.

Votación «in extremis»

Al cierre de esta edición, el congresista republicano Mike Johnson, actual presidente de la Cámara de Representantes, revalidó su cargo al lograr los 218 votos republicanos que necesitaba, tras negociar en el mismo pleno el cambio de los dos votos de sus compañeros de bancada que necesitaba para renovar su mandato. Obtuvo 218 votos a favor frente a los 215 que ha obtenido Hakeem Jeffries, el candidato demócrata al que han votado todos en bloque. En un principio no tenía los votos necesarios, por lo que tuvo que negociar un cambio en el sentido del voto tras una primera votación a viva voz para revalidar el puesto que perdió, a pesar de que su partido cuenta con mayoría en la Cámara Baja estadounidense con 219 de los 435 asientos.

Johnson se hizo con 216 votos a favor, quedándose a tan solo dos de los 218 necesarios para hacerse con la victoria. Por su parte, el congresista demócrata Hakeem Jeffries ha recabado el apoyo de los 215 escaños de su partido.

En cuanto al perfil de Johnson, se trata de un conservador de Luisiana con una sólida formación en la derecha trumpista. Ha sido un miembro activo del Congreso de Estados Unidos desde 2016, mientras que su trayectoria previa en el mundo de la política engloba una legislatura en su estado natal de Luisiana y un breve período en el que se dedicó al ejercicio de la abogacía. Entre sus posturas más polémicas destaca su férrea defensa a la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.