Trump marca una línea roja a Netanyahu con la anexión de Cisjordania: "No voy a apoyarla"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Israel "perderá su apoyo" si decide seguir adelante con el proceso legal para la anexión de Cisjordania, una cuestión que la Administración Trump ha pedido dejar fuera de la mesa en reiteradas ocasiones. En una entrevista concedida a la revista 'Time', Trump ha asegurado, no obstante, que esto "no sucederá".

"No va a suceder porque he dado mi palabra a los países árabes y no es algo que pueda hacerse ahora, tenemos un gran apoyo de estos países. Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si esto sucede", ha aclarado. En este sentido, ha asegurado que sus acciones han permitido "frenar a (Benjamin) Netanyahu a la hora de seguir con los ataques en Gaza".

"Simplemente habría seguido con la guerra durante años", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que insistió al primer ministro israelí sobre la cuestión de ponerle fin, informa Europa Press.

"Le dije que se pueden librar batallas de forma unilateral, pero que el mundo estaba en su contra. E Israel es un lugar pequeño en comparación con el mundo", ha dicho. "Le detuve porque iba a seguir. Fue increíble", ha sostenido, al tiempo que ha asegurado que los intentos de Israel de acabar con la cúpula de Hamás con sus ataques sobre Qatar "fueron un error", algo "terrible", pero que creó la posibilidad de lograr por fin un acuerdo. "Cuando cometieron ese error táctico, el de Qatar, le dije al emir que esa cuestión nos colocaría a todos en la misma página", ha sostenido.

En relación con la normalización de las relaciones con Arabia Saudí, el magnate neoyorquino ha asegurado que de cara a finales de año podría ser plausible un avance. "Creo que estamos muy cerca. Creo que Arabia Saudí va a liderar el camino", ha afirmado, antes de matizar que "antes había un problema con Gaza y otro con Irán". "Ahora ya no tienen estos dos problemas", ha añadido. El presidente estadounidense se ha mostrado optimista con la idea de que Riad se sume a los Acuerdos de Abraham de cara a finales de año y ha aseverado que prevé visitar la Franja de Gaza "en algún momento".

La posible anexión de este territorio ha generado un problema a Netanyahu no solo con su principal valedor fuera del país, sino también en el interior a cuenta de la aprobación el miércoles en una primera lectura en el Parlamento de un proyecto para anexionar Cisjordania.

Netanyahu ha dicho este jueves que fue "una provocación deliberada" de la oposición para crear discordia durante la visita del vicepresidente de EE.UU., JD Vance, a Israel.

"La votación de la Knéset (Parlamento) sobre la anexión fue una provocación política deliberada por parte de la oposición para sembrar discordia durante la visita", señaló un comunicado de la oficina de Netanyahu, añadiendo que ese proyecto de ley y otro "fueron patrocinados por miembros de la oposición", informa Efe.

El gobernante aseguró que su partido, el Likud, y las formaciones religiosas que conforman la coalición no votaron por los dos proyectos aprobados de manera preliminar y que aún requerirían otras votaciones: el de anexión de Cisjordania, que salió adelante con 25 votos a favor y 24 en contra; y el de anexión del asentamiento de Maale Adumim, que avanzó con 32 a favor y nueve en contra.

Sin embargo, miembros de formaciones clave en la coalición de Gobierno de Netanyahu como Sionismo Religioso (la formación encabezada por Bezalel Smotrich) o Poder Judío (liderada por Itamar Ben Gvir), apoyaron estas mociones, según la prensa israelí.

En su comunicado, Netanyahu reconoce que uno de sus miembros, Yudi Edelstein, votó a favor de la anexión a pesar del llamamiento en el Likud a la abstención en la votación. El partido le retiró de su posición en el Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knéset en respuesta, según el diario The Times of Israel.

"Sin el apoyo del Likud es poco probable que estos proyectos lleguen a algún sitio", concluye el jefe de Gobierno.

Antes de abandonar Israel esta mañana, Vance dijo sentirse insultado personalmente por la votación, después de que la Administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos reiterara en numerosas ocasiones previas que la anexión no se produciría.

"Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, la política de la Administración Trump es que Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, esa va a seguir siendo nuestra política", insistió Vance antes de partir.

En septiembre, el ministro de Finanzas israelí y miembro clave de la coalición de Gobierno, Bezalel Smotrich, presentó un plan para que Israel se anexione el 82 % de Cisjordania, en respuesta a la oleada de reconocimientos al Estado de Palestina que se estaba produciendo.

Días antes, el Ejecutivo de Netanyahu había logrado aprobar un plan para expandir el asentamiento de Maale Adumim (ilegal, al igual que el resto de la ocupación israelí en Cisjordania) con la construcción de miles de viviendas sobre territorio palestino.

"Hablarán de un sueño palestino, nosotros seguiremos construyendo una realidad judía", dijo entonces Smotrich.

En la firma junto al alcalde de Maale Adumim del acuerdo marco para la expansión de este asentamiento, Netanyahu sentenció: "Esta tierra es nuestra".