Trump reconoce que la imposición de aranceles del 100% a China "no es sostenible"

El inquilino de la Casa Blanca culpa a Pekín de la decisión

El presidente de EE UU, Donald Trump ha asegurado que su propuesta de imponer un arancel del 100% a los productos procedentes de China "no es sostenible". Aun así, Trump ha culpado al gigante asiático, asegurando que le "obligaron" a establecer nuevas tarifas al endurecer el control sobre las exportaciones raras.

((ESTA NOTICIA ESTÁ SIENDO AMPLIADA))

