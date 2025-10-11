Trump viajará a Israel e Egipto para recoger los réditos de "su" acuerdo de paz

Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le han concedido este viernes su ansiado Nobel de la Paz, que sí ha recaído en una figura política, la opositora venezolana Corina Machado, que está en sintonía con la Casa Blanca. Pero la obtención del galardón noruego es una carrera de fondo en la que el inquilino de la Casa Blanca tiene intactas tosdas sus opciones de cara a la próxima edición.

Y una gran parte de esas opciones (además de la mediación que pueda tener en la guerra entre Ucrania y Rusia) pasan por sacar el máximo rédito internacional al acuerdo de paz en Gaza que él ha auspiciado y liderado, y que se encuentra en estos momentos en sus primeras horas de aplicación.

Para apuntalar el acuerdo y reforzar su participación, Trump tiene previsto viajar tanto a Israel como a Egipto para supervisar de primera mano los términos de la liberación de lso rehenes, en dos visitas que van a suponer un descomunal dispositivo de seguridad.

El viaje se produce, además, poco después de que el último chequeo médico al presidente haya demostrado que se encuentra en perfecto estado de salud y que puede llevar a cabo viajes internacionales sin ningún problema.

"Iré a Israel (...) hablaré con el Knesset (Parlamento israelí) y luego también iré a Egipto", afirmó el mandatario este viernes durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, informa Efe.

Trump no detalló el itinerario de su viaje pero recordó que el lunes iniciará la liberación de rehenes, uno de los puntos acordados entre Israel y Hamás este miércoles.

El republicano anunció el acuerdo de paz entre Israel y Hamás tras semanas de negociaciones mediadas en gran parte por su Administración.

El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de ataques de las Fuerzas Armadas de Israel.

De acuerdo con el medio digital estadounidense Axios, Trump planea una especie de cumbre sobre Gaza en Egipto con la participación de líderes del mundo árabe y algunos países europeos al inicio de la próxima semana.

La iniciativa busca supervisar la reconstrucción de Gaza, coordinar la asistencia internacional y crear mecanismos de monitoreo para garantizar que se cumplan los compromisos del alto el fuego, reforzando el rol de Estados Unidos como mediador en la región.