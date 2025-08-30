Un turista muere en un parque de atracciones de Hong Kong tras desvanecerse mientras viajaba con su esposa

Un turista de 53 años falleció el pasado sábado en Disneyland Hong Kong tras sufrir un desvanecimiento mientras disfrutaba de una de las atracciones del parque junto a su esposa. El hombre se encontraba en el recorrido de Frozen Ever After, una de las atracciones más populares, cuando perdió el conocimiento de manera repentina.

Según informaron medios locales, el personal del parque actuó de inmediato al detectar la emergencia. El turista fue atendido por los servicios médicos de Disneyland, que aplicaron maniobras de reanimación antes de trasladarlo a un hospital cercano en Lantau. Pese a los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la vida y su fallecimiento se confirmó poco después del ingreso.

Antecedentes médicos del fallecido

El visitante, de nacionalidad filipina, había viajado a Hong Kong como parte de unas vacaciones familiares. Su esposa, que estaba a su lado en el momento del incidente, explicó a las autoridades que el hombre padecía problemas de salud previos, entre ellos antecedentes cardíacos y presión arterial alta, para los que recibía tratamiento regular. Los investigadores tratan de determinar si estas condiciones pudieron influir en el desenlace.

Tras lo ocurrido, la atracción fue cerrada temporalmente mientras se realizaban las diligencias policiales y médicas pertinentes.Un portavoz de Disneyland Hong Kong expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que está colaborando plenamente con la investigación para esclarecer los hechos, enfatizando que el incidente no parecía estar relacionado con la seguridad de la atracción.