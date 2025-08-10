Ucrania anuncia la liberación de una localidad en la estratégica región de Sumi

El Ejército ucraniano anunció este domingo la liberación completa de la pequeña localidad de Bezsalivka, en la región fronteriza de Sumi, donde en mayo y junio las fuerzas rusas habían ocupado algunos territorios siguiendo las órdenes del presidente ruso, Vladímir Putin, de crear un cinturón de seguridad en esa parte de la frontera.

"En la operación estuvieron implicadas unidades del 33.er Regimiento Separado de Asalto y del 24.º Batallón Separado de Asalto. Durante los combates, los soldados ucranianos eliminaron a 18 invasores rusos", informó el Estado mayor de las Fuerzas Armadas en Facebook.

Dos meses después de que Rusia abriera este nuevo frente en el noreste de Ucrania, donde sus efectivos avanzaron hasta situarse a 30 kilómetros de Sumi capital, las fuerzas ucranianas han logrado estabilizarlo, aunque no expulsar al enemigo al otro lado de la frontera.

Desde finales de julio, el ejército defensor ha conseguido recuperar varias pequeñas localidades como Andrivka y Kindrativka, a las que ahora se suma, más al oeste y contigua a la frontera, Bezsalivka.

Por otro lado, el Estado mayor de las Fuerzas Armadas desmintió este domingo que los rusos se hayan logrado hacer con el control de la localidad de Dachne, en la región central de Dnipropetrovsk, y aseguró que sus soldados siguen repeliendo allí los avances enemigos.

La plataforma de monitoreo de la guerra DeepState había informado el pasado 8 de agosto de que se habían divisado efectivos rusos cerca de Dachne, lo que hubiese implicado un cruce por parte de las fuerzas enemigas de la frontera administrativa entre Donetsk y Dnipropetrovsk.