Ucrania anuncia la recuperación de una localidad situada en Donetsk

Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron este lunes de la recuperación de la localidad de Zarichne, situada en la provincia de Donetsk, en el este del país, epicentro de los combates más intensos en los últimos meses. En un comunicado difundido en su cuenta oficial de Facebook, el Estado Mayor ucraniano señaló que “las fuerzas del 425º regimiento de asalto Skelya han tomado totalmente el control de la localidad”, sin que hasta el momento el Kremlin se haya pronunciado sobre la pérdida del enclave.

Donetsk, junto con Lugansk, Jersón y Zaporiyia, forma parte de las cuatro regiones ucranianas que Moscú proclamó como anexionadas en octubre de 2022, en una decisión ampliamente rechazada por la comunidad internacional. A ello se suma la anexión de Crimea en 2014.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, concedió el domingo una entrevista a la cadena estadounidense ABC News en la que aseguró que Ucrania se considerará vencedora en la guerra mientras Rusia no logre ocupar todo el territorio. “[Vladímir Putin] quiere, por supuesto, ocuparse de nosotros totalmente. Para él, eso es la victoria. Y mientras no pueda hacerlo, la victoria está de nuestro lado”, afirmó el mandatario, en lo que supone un giro en su discurso respecto a posiciones anteriores. Zelenski insistió en que Kiev no reconocerá legalmente los territorios bajo control ruso, aunque semanas atrás había abierto la puerta a matices en el reconocimiento de hecho.

Las declaraciones del líder ucraniano se producen en un momento en el que Rusia asegura estar logrando progresos significativos. Según el Ministerio de Defensa ruso, en la última semana sus tropas liberaron seis localidades en la zona de operaciones. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Guerásimov, afirmó que desde marzo el Ejército ha recuperado más de 3.500 kilómetros cuadrados de terreno y 149 localidades.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que las fuerzas ucranianas atraviesan un momento “crítico”. “Las reservas de las Fuerzas Armadas de Ucrania son cada vez menores. Las unidades listas para el combate, digámoslo así, hoy están dotadas en no más del 47-48 %. Ya se trata de una situación al borde mismo de lo crítico”, indicó.

“No luchamos por territorios”

En paralelo, Putin volvió a justificar la ofensiva asegurando que el objetivo de Rusia no son las conquistas territoriales, sino la defensa de la población de habla rusa en las regiones ocupadas. “Nosotros luchamos no tanto por los territorios, sino por los derechos humanos y por el derecho de las personas que viven en esos territorios a hablar en su propia lengua, a vivir dentro de la cultura y de las tradiciones que les han sido transmitidas por generaciones anteriores”, declaró.

El mandatario recordó además que, en su visión, los referendos organizados en estas provincias avalan la incorporación a la Federación Rusa y subrayó que “su voluntad debe ser respetada”.