Ucrania y Rusia intercambian 205 prisioneros antes del alto al fuego de esta semana

Durante la mañana de este martes, los ejércitos de Ucrania y Rusia han realizado un intercambio de 205 soldados prisioneros que habían sido capturados durante el actual conflicto. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lo celebraba en redes sociales con una publicación en la que comenzaba expresando "Nuestra gente es libre, nuestra gente está en casa".

Recientemente, ambos países realizaron ya otro intercambio de prisioneros, durante la tregua de 30 horas que establecieron con motivo de Pascua, el 19 de abril según el calendario cristiano ortodoxo. Desde que Rusia comenzó la invasión de territorio ucraniano a principios de 2022, los canjes de cautivos se han dado de forma recurrente.

Esta acción ha contado con la "mediación humanitaria" y asistencia de Emiratos Árabes Unidos, un agente que ya había participado en este tipo de procesos diplomáticos. El mandatario ucraniano daba las gracias en un comunicado "a quienes se preocupan y continúan hablando de los ucranianos en cautiverio".

Soldado ucraniano tras salir del cautiverio en Rusia Telegram (Volodimir Zelenski)

Además, Zelenski denunció que los regresados llegaron desde regiones rusas muy dispersas, "encarcelados por un sistema penitenciario cuya única tarea es humillar y destruir la humanidad" de las personas.

Antes de ser devueltos a Rusia, los militares liberados por Ucrania fueron trasladados primero a Bielorrusia para recibir tratamiento médico en casa de que fuera necesario, ha informado EuropaPress.

El líder ucraniano compartió imágenes de los combatientes que regresaban a la patria tras su cautiverio en el país invasor junto a un mensaje de esperanza: "Todos los días luchamos por nuestro pueblo. Haremos todo lo posible para todos y cada uno regrese a casa".

Alto el fuego de tres días

Este acción "humanitaria" se produce poco antes de que comience la tregua de tres días que Ucrania y Rusia han pactado con motivo del 80 aniversario de la victoria soviética en la II Guerra Mundial. El alto el fuego se iniciará en la medianoche del 7 al 8 de mayo y vencerá 72 horas después, en la medianoche del 10 al 11.

A pesar de haber llegado a un acuerdo de tres días, Zelenski ha demandado que se alargue hasta un mes completo para poder llevar a cabo y de forma efectiva mediaciones hacia un acuerdo de paz. Desde que se anunció esta medida, el mandatario ucraniano se ha mostrado escéptico y desconfiado ante posibles ataques e incumplimientos rusos. En los últimos días, Rusia ha intensificado sus ofensivas con drones en ciudades de toda Ucrania, dejando varios civiles muertos y numerosos heridos.

Por otra parte, este martes conocíamos que el Gobierno de Rusia ha confirmado la asistencia de 29 jefes de Estado y de Gobierno internacionales al desfile militar del 9 de mayo en Moscú, 'Día de la Victoria'. Entre otros, asistirán los presidentes de China, Xi Jinping, de Venezuela, Nicolás Maduro, de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

La figura más llamativa a la celebración rusa ha sido la de Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, sobre las que ha hecho advertencias la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, que avisaba de que el bloque "no se tomará a la ligera" la participación oficial en estos actos, en un mensaje tanto a Estados miembro como a candidatos a la adhesión, en un llamamiento que no ha surtido del todo efecto, como ha compartido EuropaPress.

A pesar de los avisos, el mandatario eslovaco mantuvo firme su decisión, y replicó así a la representante: ""Señora Kallas, me gustaría informarle de que soy el legítimo primer ministro de Eslovaquia, un país soberano. Nadie me puede decir a dónde debo o no debo viajar. Iré a Moscú a presentar mis respetos a los miles de soldados del Ejército Rojo que murieron liberando Eslovaquia".