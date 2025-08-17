Un queso, un vuelo y un millón de euros en droga: así cayó la mula más surrealista del año

Una mujer de California, EE UU. Jamie Choi, fue condenada a cinco años y tres meses de prisión tras intentar ingresar al Reino Unido más de un millón de dólares en crack oculto en una rueda de queso parmesano. El insólito intento de contrabando fue descubierto el 25 de mayo por agentes de la Fuerza Fronteriza británica en el aeropuerto de Heathrow, donde Choi arribó procedente de Brasil.

La droga, una variante de cocaína en piedra, estaba escondida dentro de un bloque de queso de aproximadamente ocho kilos. Según las autoridades, la sustancia tenía una pureza del 94%, lo que elevaba considerablemente su valor en el mercado negro. Barry Vinall, de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), calificó el método como “creativo pero condenadamente arriesgado”.

La trayectoria de Choi reveló una logística compleja: desde Los Ángeles voló a Lima, luego a Asunción, y finalmente a Londres con escala en São Paulo. Durante el interrogatorio, intentó justificar el queso como un regalo recomendado por un supuesto amigo, pero la explicación no convenció a los agentes.

En agosto, Choi se declaró culpable ante el tribunal de la Corona de Isleworth por importación de drogas de clase A. El juez dictó una sentencia de 5 años y tres meses de cárcel.