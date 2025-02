Última hora de la guerra de Ucrania, en directo hoy: Trump advierte de que la Tercera Guerra Mundial "no está tan lejos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles de que la Tercera Guerra Mundial "no está tan lejos", si bien ha querido tranquilizar los ánimos al prometer que desde que está en la Casa Blanca "no va a suceder", asegurando que está trabajando para poner fin a los conflictos, como el de la Franja de Gaza o Ucrania. "Estoy actuando con rapidez para poner fin a las guerras, resolver los conflictos y restaurar la paz en el planeta. Quiero la paz y no quiero ver a todo el mundo muerto. Y si nos fijamos en los muertos en Oriente Próximo y entre Rusia y Ucrania... vamos a ponerle fin. No hay ningún beneficio para nadie en tener una Tercera Guerra Mundial, y no estamos tan lejos de que eso ocurra", ha declarado. Después de su discurso, en declaraciones a los medios de comunicación desde el 'Air Force One', Trump ha afirmado que "los rusos quieren ver el fin de la guerra de verdad". "Creo que tienen la sartén por el mango, porque han tomado mucho territorio", ha manifestado.

Los líderes europeos y de otros países han salido en defensa de Zelenski, a quien Trump llamó "dictador" porque no ha convocado elecciones en Ucrania al aprobar una ley marcial en medio de la guerra. Europa y Canadá aprovechan para ganar influencia en el proceso de negociación de paz tras ser relegada por Washington en las conversaciones con Rusia este martes.

