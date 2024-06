"La ultraderecha está más dividida que antes en Europa"

- ¿Cómo valora los primeros resultados? Los partidos proeuropeos mantendrán su mayoría pese al auge ultra...

- Es cierto que pese al auge de la extrema derecha en algunos países europeos, los partidos del centro, los más constructivos e integracionistas, mantienen su mayoría parlamentaria. El PPE gana, los S&D se mantienen, verdes y liberales pierden escaños (15-20%), mientras la derecha populista y más extrema gana mandatos. Pero la ultraderecha también está más dividida que antes. Ejemplos del desacuerdo incluyen la inmigración, Rusia y Ucrania, la seguridad, la lucha contra el cambio climático o su nacionalismo histórico.

- ¿Macron disuelve para movilizar al electorado frente a la extrema derecha?

- Es su momento de la verdad, su vía de escape. Reagrupación Nacional, con más que el doble de votos que el partido de Macron, viene siendo un tsunami nacionalista sin precedente. Él quiere salir de este callejón devolviendo la voz a los franceses. ¿Quizás un acto de harakiri o una receta de éxito? Veremos. Quiere luchar. Es un llamamiento a la movilización masiva de la gente.

- ¿En Alemania, por qué los escándalos que han rodeado a AfD nos les ha castigado en las urnas?

- Alternativa para Alemania ha subido del 11 al 16% de votos. Podrían haber subido más. Wagenknecht les ha quitado votos. Los votantes de la AfD no se creen los escándalos, no se fían de los medios tradicionales de comunicación y el tema de la migración ilegal y problemas de la integración, además del coste de vida, les pesa mucho más. Es un voto en contra del Gobierno y no un voto de apoyo para el trabajo de la AfD en el Parlamento Europeo.

-¿Con estos resultados provisionales el PPE ya no necesitará acercarse a partidos como el de Meloni?

- En 2019, Ursula von der Leyen ganó su voto presidencial en el Parlamento por tan solo 9 votos. Por lo menos el 10% de los diputados de su coalición de PPE,S&D y liberales no la votaron. Esta experiencia no la quiere repetir. Por eso, busca una alianza estratégica con Hermanos de Italia (HI). Porque no le salen las cuentas y no le garantizan el 100% de los votos. Es un voto anónimo. Además necesita a HI en el Consejo Europeo y para los temas de seguridad y migración. Le hace falta un acto de equilibrio –tender puentes– para no perder más votos de liberales y socialistas.

Y en lo que se refiere al futuro del Pacto Verde, la gran mayoría de las leyes se han votado ya. Ahora toca implementarlas.

- ¿Es viable un acercamiento entre Europeos Conservadores y Reformistas (ECR) e Identidad y Democracia (ID) para formar un gran grupo de extrema derecha?

- No lo veo viable. Hay posiciones muy diferentes. Le Pen no quiere extremistas. Quiere parecer más moderado y centrista, tal y como hizo Meloni, para ganar las elecciones. A los nacionalistas el PE no les interesa porque rechazan la UE. Es solo un paso más para ganar elecciones nacionales y buscar objetivos nacionales. La internacional nacionalista es una contradicción.