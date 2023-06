Uruguay no sabe qué hacer con el águila de bronce nazi

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció el viernes en una comparecencia de prensa desde la Torre Ejecutiva de Montevideo sus planes para fundir el águila de bronce nazi de 350 kg que adornaba un crucero pesado de guerra alemán de la Segunda Guerra Mundial, encontrado frente a sus costas en 2006, con el fin de transformarlo “en un símbolo de paz o de unión, como una paloma”. Una medida que, según el líder conservador, convertiría un símbolo de “violencia y guerra” en uno de “paz y unidad” en una época abonada a la “división”.

Lacalle Pou encargó al reconocido escultor Pablo Atchugarry la tarea de refundir del águila, que tiene más de dos metros de altura y tres metros de ancho, y que sostiene con sus garras una esvástica rodeada por una corona de flores. “La idea de transformar un símbolo de odio, de guerra y de atrocidad en un símbolo de paz es un gran honor para mí”, aseguró en rueda de prensa el artista, que dijo haber estado trabajando en la creación de una paloma de mármol italiano que serviría de modelo para diseñar la nueva ave de metal.

Pero el mandatario uruguayo dio marcha atrás apenas 48 horas después del anuncio. “En las pocas horas que han transcurrido, se ha manifestado una abrumadora mayoría de personas que no comparten la decisión. Cuando se aspira a la paz, lo primero que hay que hacer es crear unidad y esta [idea] claramente no lo hacía”, explicó Lacalle Pou. La medida no solo había desatado las críticas de la sociedad civil o la oposición, sino que llegó a generar un fuerte desencuentro entre las filas de su propia formación, el oficialista Partido Nacional (PN), y sus socios del Gobierno de coalición.

Luis Lacalle Pou

Ahora, el águila de bronce nazi vuelve a estar en el limbo. Lacalle Pou no se pronunció sobre el futuro del mascarón de proa del Admiral Graf Spee, el buque dañado en una de las primeras grandes batallas navales de la Segunda Guerra Mundial, hundido por su comandante en el río de la Plata poco después de hacer escala en Montevideo para evitar que cayera en manos de las fuerzas británicas. El Estado uruguayo intervino en 2006 para impedir que su venta y, en 2019, la Corte Suprema de Uruguay dictaminó tras un largo litigio que el figurón pasaba a pertenecer al Estado.

Permanece desde entonces en los almacenes de la Marina. Otras piezas del Admiral Graf Spee, como un aparato de medición o el ancla del buque, son exhibidos en espacios públicos de Montevideo. La iconografía nazi, eso sí, tuvo que ser eliminada de estos artefactos después de las advertencias de Alemania y numerosas organizaciones judías.