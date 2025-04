El vicepresidente de EEUU explica por qué Ucrania "nunca ganará" la guerra

En una declaración contundente, el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, advirtió este lunes sobre los riesgos crecientes de una prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania, señalando que podría derivar en consecuencias catastróficas, incluida una guerra nuclear. Durante una entrevista con el periodista Charlie Kirk, Vance pintó un panorama sombrío sobre el futuro del conflicto. “Si esto no se detiene, los ucranianos no están ganando la guerra”, afirmó. “Existe esta idea extraña en los medios convencionales de que, si esto sigue unos años más, los rusos colapsarán, los ucranianos recuperarán su territorio y todo volverá a ser como antes de la guerra. Esa no es la realidad en la que vivimos”.

Vance criticó duramente la percepción mediática dominante y sostuvo que mantener el conflicto podría traer consigo un alto coste humano y social. “Podrían morir millones de personas más si esto continúa unos años más, y podría correr el riesgo de escalar hacia una guerra nuclear”, alertó. A su juicio, las consecuencias no se limitarían al frente de batalla, sino que implicarían también un colapso social generalizado. “Las sociedades podrían colapsar. La demografía de ambos países es una pesadilla”, sentenció.

Aunque no quiso anticipar el resultado de las negociaciones en curso, Vance se mostró moderadamente esperanzado: “El mayor avance es que ambas partes han conversado sobre lo que necesitarían para cesar los combates. Pero lo que una parte necesita es diferente a lo que necesita la otra, y la diplomacia debe intentar acercarlas”.

El vicepresidente también reveló detalles sobre el rol de su administración en el proceso diplomático. “A veces estás increíblemente frustrado con los ucranianos. A veces estás increíblemente frustrado con los rusos. Esa es la naturaleza de la negociación”, dijo Vance, destacando la perseverancia exigida por el expresidente y actual mandatario Donald Trump: “Él no nos permite rendirnos. Nos obliga a volver continuamente a la mesa, a intentar encontrar una solución”.

Estas declaraciones llegan en un contexto de renovados contactos entre Washington y Moscú. La semana pasada, el presidente ruso Vladímir Putin se reunió con el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, en el que fue el cuarto encuentro del año entre ambos países. Según el Kremlin, Rusia se mostró dispuesta a negociar sin condiciones previas. Por su parte, Kiev reiteró su deseo de alcanzar la paz “por la fuerza”, aunque exigió tres condiciones para cualquier acuerdo.

Las palabras de JD Vance reflejan la creciente preocupación en los círculos de poder en Washington sobre la viabilidad de una resolución militar al conflicto y señalan un posible giro hacia una estrategia más agresiva en la búsqueda de una salida diplomática. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y el riesgo de una escalada, como advirtió el vicepresidente, se mantiene latente.