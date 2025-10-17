Donald Trump durante la reunión con Zelenski: "Creo que Putin quiere llegar a un acuerdo"

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski ya se encuentra en la Casa Blanca, donde ha sido recibido por Donald Trump. Ambos han iniciado un encuentro donde está previsto que discutan sobre la posibilidad de que Washington dote con armamento de largo alcance a Ucrania, de forma que pueda llevar a cabo nuevos ataques dentro de territorio ruso, así como nuevos sistemas de defensa aérea.

Por su parte, Trump ha afirmado que espera que la guerra pueda terminar sin tener que enviar a Kiev los misiles Tomahawks que los ucranianos piden: "No queremos dar Tomahawks a cualquiera", ha explicado, además de evitar pronunciarse sobre si el país invadido deberá ceder territorio para poner fin a la guerra: "Nunca se sabe (...) la guerra es muy interesante", ha asegurado ante los medios.

Tan solo un día antes, el presidente estadounidense mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que acordaron reunirse en Budapest, Hungría. "Yo lo que creo es que Putin quiere llegar a un acuerdo", ha afirmado durante el encuentro con Zelenski.

Zelenski, que llegó anoche a Washington y se hospedó en la Casa Blair, la residencia oficial para líderes extranjeros frente a la Casa Blanca.