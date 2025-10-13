Trump recibirá a Zelenski en la Casa Blanca para aprovechar la inercia de la paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo viernes con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para un almuerzo de trabajo, según fuentes de la Casa Blanca.

El encuentro demuestra la buena sintonía que mantienen actualmente los dos mandatarios después de una etapa de desencuentros.

Zelenski ha celebrado este lunes el acuerdo entre Israel y Hamás y ha manifestado su deseo de que el liderazgo de su homólogo estadounidense sirva también para resolver la guerra en Ucrania, informa Europa Press.

"Cuando se logra la paz en una parte del mundo, se aviva la esperanza de paz en otras regiones donde la vida aún está amenazada", ha expresado Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha ensalzado la "determinación" de Trump y los esfuerzos de muchos otros actores para lograr este acuerdo.

"Este es un acontecimiento verdaderamente extraordinario. El liderazgo y la determinación del presidente Trump han dado resultado y es importante que toda la ayuda necesaria haya llegado de países y muchas personas con influencia real", ha destacado Zelenski, quien ha pedido centrar los esfuerzos ahora en Ucrania.

"Estamos trabajando para que la paz llegue también a Ucrania. La agresión rusa sigue siendo la última fuente global de desestabilización, y si se ha logrado un alto el fuego y la paz en Oriente Próximo, el liderazgo y la determinación de los actores globales sin duda pueden funcionar también para nosotros", ha dicho.

Zelenski ha subrayado que también es "posible" la paz en Ucrania y que "el terrorismo siempre pierde cuando la unidad global es lo suficientemente fuerte".