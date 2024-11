Zurab Pololikashvili: «Un país que bombardea a otro no puede liderar el impulso del turismo»

Zurab Pololikashvili (Tiflis, 1977) es secretario general de ONU Turismo desde enero de 2018. Con dos mandatos a sus espaldas y la posibilidad de ser reelegido para un tercero, el diplomático georgiano –que llegó a ser director ejecutivo del FC Dinamo Tbilisi, el club de fútbol más laureado del país caucásico, y ministro de Desarrollo Económico durante la presidencia del controvertido Míjeil Saakashvili– dirige la única agencia de Naciones Unidas con sede en España. Una organización renovada que acoge en su seno a 160 países con el objetivo de impulsar el sector turístico en todas las latitudes. Pololikashvili recibe a LA RAZÓN en su despacho del centro de Madrid más de dos años después de convertir a su organismo en la primera agencia de la ONU que suspende a uno de sus integrantes: Rusia.

Durante su periodo al frente de ONU Turismo, el mundo ha sufrido las guerras de Ucrania, Sudán, Gaza y ahora Líbano. ¿Cómo han afectado los conflictos a su trabajo diario?

Antes de la guerra empezó el Covid-19, el problema que más ha afectado al turismo, a mí y a nuestra organización. Pero el sector se recuperó muy rápido. En 2021, registró una recuperación del 40%, con China aún cerrado. En 2023, tuvimos una recuperación del 75%. Hoy estamos hablando de casi el 95% con respecto a 2019, que fue el año más importante en la historia del turismo. En cuanto a las guerras, Rusia y Ucrania son dos mercados que contribuyen mucho en el turismo europeo. Rusia ya tiene sus sanciones, sus ciudadanos no pueden viajar como antes. Somos la única organización de Naciones Unidas que suspendió a la Federación Rusa. Tuvimos una Asamblea Extraordinaria donde los miembros votaron a favor de que Rusia dejara de ser miembro de ONU Turismo. Pero nosotros solo expresamos solidaridad, no vamos a hablar ahora de quién es responsable y quién no.

Ha mencionado la decisión de retirar la membresía de Rusia. Era la primera vez que un país quedaba suspendido por un organismo de Naciones Unidas. Dos años después, ¿cuáles han sido las consecuencias?

Para nosotros no ha cambiado mucho. Es cierto que hemos perdido un miembro importante, Rusia, donde por cierto celebramos la Asamblea General de 2018. Además, Rusia fue miembro del Consejo Ejecutivo de nuestra organización. Pero fue una decisión de los miembros. Un país que está bombardeando a otro no puede participar, no puede tomar decisiones y no puede liderar el impulso del turismo cuando está imponiendo la guerra.

¿Israel forma parte de la agencia?

Sí, pero no forma parte del Consejo Ejecutivo.

¿Y por qué no ha habido el mismo trato con Israel que con Rusia?

Porque con Rusia había demandas de países miembros de la organización que querían que se diera este proceso [de expulsión].

Según sus datos, Oriente Medio venía siendo la región con mayor crecimiento turístico en el último año, con un aumento de las llegadas internacionales del 26%, por encima de los niveles de 2019. ¿Temen que con el conflicto en Gaza, la guerra en Líbano y la escalada entre Israel e Irán vayan a desplomarse esas cifras?

Sí, claro. Afectará a Líbano, que tiene tradición turística, y a países vecinos como Jordania. E incluso a Israel, que es un destino muy atractivo. La gente tiene miedo de ir, es arriesgado a día de hoy. Hay cambios, se cancelan vuelos, hay problemas en los aeropuertos. A finales de 2024 lo veremos en números, pero Oriente Medio ha crecido mucho en los últimos dos años. No hay que olvidar que el Mundial de Qatar fue un evento estrechamente relacionado con el turismo. Era la primera vez que millones de personas llegaban a la región desde Latinoamérica. También destacan los casos de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, que han invertido más que cualquier país del mundo en turismo e infraestructuras en los últimos 15 años. Y eso se refleja en el número de llegadas internacionales.

¿Ha percibido la pérdida de credibilidad de las instituciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas, como consecuencia de las reiteradas violaciones del derecho internacional?

Naciones Unidas está haciendo todo lo posible para mejorar la situación. La ONU fue creada hace 75 años para decidir qué medidas tenía que tomar el mundo para acabar con este desastre que es la guerra. Y seguimos igual. No es fácil manejar la situación que tenemos ahora a nivel mundial, pero yo sé que Naciones Unidas y todos sus miembros están haciendo todo lo posible para terminar con este horror.

¿Es su trabajo más difícil hoy?

Sí, claro que es más difícil a nivel emocional, pero nosotros seguimos. El turismo es muy fuerte como sector porque todo el mundo quiere viajar, especialmente las nuevas generaciones. No debemos olvidar que hace tres años, jóvenes entre los 12 y los 20 años no podían viajar y ni siquiera podían salir de sus casas. Nunca nadie ha pensado en eso. Ahora se presenta un nuevo problema, que es la subida de precios, especialmente en vuelos y hoteles. Han crecido más de un 30%. Y eso ha afectado al consumo. Hay mucha más demanda que oferta.

¿Por qué es necesario que la ONU tenga una agencia dedicada al turismo?

Naciones Unidas tiene agencias en educación, juventud, mujeres, urbanismo o cultura. Y una de ellas es el turismo. Somos la única institución que hace estadísticas sobre el sector turístico a nivel mundial, la única que guía a países en el desarrollo de turismo sostenible y que sabe cómo desarrollar la industria. Además apoyamos a los países para captar inversiones extranjeras. Ese es el servicio que prestamos.

Mencionaba antes que el turismo mundial está prácticamente recuperado de las secuelas del Covid-19, pero ¿cómo ha cambiado la pandemia al sector?

Hemos visto un cambio de edad. Los jóvenes empiezan a viajar más que los mayores, porque la pandemia ha traído la mentalidad de riesgo sanitario. La gente mayor tiene más miedo a salir que antes y los jóvenes tienen más ganas de hacerlo. También ha subido el número de turistas domésticos, gente que empieza a viajar dentro de sus respectivos países por el cierre de fronteras. En este caso, en Europa se viaja más que en otras regiones.

Hablaba antes de la subida de precios, ¿cómo puede su organización atajar este problema?

Es muy difícil manejar ese proceso. Es un problema de oferta y demanda. Nuestra organización no puede intervenir en ese balance, pero es cierto que el desarrollo regional sí da oportunidades de ofrecer más productos turísticos y diversificar la oferta. Por eso estamos enfocando mucho nuestro trabajo en las inversiones, en crear nuevos productos y apoyar nuevos destinos. Muchos países se están desarrollando en este sentido, y el turismo no tiene límite.

Dice que no hay límites para el turismo, pero un importante sector de la población considera que en determinadas zonas la masificación sí alcanza un límite. ¿Coincide?

Antes de la pandemia existía ese reto. Había problemas relacionados con el turismo masivo. Pero luego empezó la pandemia y todo el mundo se preguntaba: «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuándo vuelve el turismo?». Nosotros dijimos entonces que ese era el momento de hacer cambios, porque el turismo iba a volver muy pronto y no había que cometer los errores que ya habíamos cometido antes a la hora de manejar flujos de turistas. Eso es responsabilidad de los gobiernos locales.

¿Qué tipo de cambios?

Cualquier ciudad que sufría la masificación antes del Covid-19 podría haber impuesto algunas limitaciones para la llegadas de turistas, por ejemplo. Ahora existen muchas soluciones innovadoras que pueden resolver este problema.