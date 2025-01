Ahora que estamos en el periodo vacacional de Navidades, es perfectamente normal darse un más que merecido respiro. Es momento de pasar tiempo con la familia y seres queridos, además de descansar del trabajo y otras obligaciones. Sin embargo, después de haber estado varios días en modo 'stand by', el cerebro puede 'oxidarse', por eso es importante mantenerse activo mentalmente.

En la noche de hoy, llegarán hasta la Península Ibérica los tres Reyes Magos desde el Oriente, montados sobre sus camellos y acompañados por los pajes reales. Melchor, Gaspar y Baltasar vienen cargados con regalos para los niños que se portaron bien durante el año pasado, y con carbón para aquellos que todavía tienen mucho por aprender.

Test de inteligencia: 3 acertijos para dar la bienvenida a los Reyes Magos de Oriente

Para el juego de hoy, celebrando este día tan importante para los niños y las familias, les presentaremos tres adivinanzas complejas en torno a los Reyes Magos. Les avisamos de antemano que pondrán a prueba sus capacidades de resolución de problemas, pero no teman: más adelante revelaremos las soluciones. Traten de no atragantarse con el roscón y, antes de rendirse, traten en familia de llegar a las respuestas correctas de cada acertijo.

Reyes Magos Torregalindo Turismo de Burgos

1. El enigma de los regalos

Melchor lleva oro, Gaspar lleva incienso, y Baltasar lleva mirra. Sin embargo, durante el viaje se les desordenan los cofres y ya no saben cuál es cuál. Solo tienen la siguiente información:

El cofre de oro pesa más que los otros dos juntos.

El cofre de incienso tiene exactamente la mitad del peso que el de mirra.

Al final, el cofre más ligero es entregado al Rey más pobre.

Pregunta: ¿Qué contiene cada cofre, y cómo lograron resolver el enredo?

2. Las estrellas confusas

Una noche, mientras seguían la estrella de Belén hasta el portal para visitar al niño Jesús, los Reyes Magos encontraron tres caminos marcados con diferentes estrellas, lo que les puso en un aprieto.

La primera estrella era la más brillante, pero cambiaba de lugar cada vez que intentaban avanzar hacia ella.

La segunda estrella era fija, pero nunca dejaba de parpadear.

La tercera estrella parecía la más pequeña, pero se mantenía inmóvil y constante.

Pregunta: ¿Qué estrella eligieron seguir los Reyes Magos y por qué?

3. La ruta secreta

En su camino a Belén, los Reyes Magos llegan a una bifurcación en el desierto, donde se encuentran a dos guardianes. Uno de ellos siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Tan solo pueden hacer una pregunta para descubrir cuál de los dos caminos lleva al portal donde está el Niño Jesús.

Pregunta: ¿Qué pregunta deberían hacer para asegurarse de tomar el camino correcto y llegar hasta Belén?

Soluciones:

1. El enigma de los regalos. El cofre de oro pesa más que los otros dos juntos, por lo que es fácil identificarlo al levantarlo. El cofre de incienso pesa la mitad que el de mirra. Comparando los otros dos cofres, el más ligero será el de incienso, y el intermedio será el de mirra. Según la tradición del acertijo, el cofre más ligero (el incienso) se entrega al Rey más pobre, lo que implica que los Reyes sabían su destino final desde el principio.

Entonces, sabemos que: el cofre más pesado es el oro (Melchor), el cofre intermedio es la mirra (Baltasar) y el cofre más ligero es el incienso (Gaspar).

2. Las estrellas confusas. La primera estrella (la más brillante) es engañosa porque cambia de lugar, por lo que podría tratarse de algo ilusorio. La segunda estrella (la que parpadea) es inestable, por lo que no inspira ninguna confianza. La tercera estrella, aunque pequeña, es constante y fija, por lo que marca un rumbo concreto que no varía.

Si hemos sido tan buenos astrólogos como los Reyes Magos de Oriente, habremos coincidido con ellos al elegir la tercera estrella. Aunque pequeña y poco brillante, escogieron esta porque representa la constancia y la estabilidad, es decir, el camino seguro hacia Belén.

3. La ruta secreta. La única manera de poder escoger la ruta que les lleve hasta Belén es dicirle, a cualquiera de los dos guardianes: "¿Si le preguntásemos al al otro guardián cuál es el camino correcto, qué respondería?". De esta forma, si se le formula esta pregunta al guardián que dice la verdad, dirá la mentira que daría el mentiroso, llevándoles al camino incorrecto. Y de la misma manera, si se le hace la misma pregunta al guardián que miente, dirá la respuesta opuesta a la verdad, llevándoles también al camino incorrecto.

Por lo tanto, después de formularle esta pregunta a cualquiera de los dos guardias y escuchar su respuesta, deberían tomar exactamente el camino contrario a lo que les indique. Solo gracias a una pregunta tan ingeniosa, los Reyes Magos lograrán llegar hasta Belén para entregarle los regalos al niños Jesús.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.