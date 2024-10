El ser humano, desde los albores de los tiempos, ha creado millones de 'alter ego' al servicio de las preferencias, aspiraciones, miedos y complejos de cada particular tanto para escapar de la realidad como para imaginar un futuro mejor. La importancia que tienen las utopías psicológicamente, aunque sean individuales, es altísima: uno proyecta en imágenes perfectas todos los valores y aptitudes que considera correctas.

Cuando uno se tiene que posicionar entre el equipo del 'Capitán América' o el de 'Iron Man', está escogiendo inconscientemente mucho más que un personaje con cualidades que le parezcan espectaculares: está tomando partido por un conjunto de valores muy distantes entre sí, entre dos formas antagónicas de ver el mundo y concebir la esencia de la vida.

De la misma manera, si se nos diera a elegir entre un superpoder que poseer de inmediato, tan solo uno, la opción por la que nos decantásemos daría cuenta de muchos pensamientos, creencias y formas de ser que tenemos interiorizadas, pero a un nivel no consciente. En las aspiraciones de una persona de pueden leer sus sueños e inquietudes, así como sus mayores anhelos.

Test de personalidad: Escoge un superpoder y sabrás cómo es tu forma de ser

Para el juego de hoy, les planteamos una pregunta simple: si pudieran escoger tener un superpoder, ¿Cuál elegirían? En base a sus respuestas, les proporcionaremos una lista con las aptitudes y rasgos del carácter más típicos de cada arquetipo de la personalidad que da una u otra respuesta. Solo hemos incluido las mayoritarias así que, si escogió una extremadamente rara, pruebe a tomar una de las que le proponemos.

Volar

Salvo que se tenga una especial fobia a las alturas, todas las personas han soñado alguna vez con ser capaces de sostenerse en el aire como un pájaro, a cientos de metros de altura sobre el suelo. Sin embargo, tan solo aquellos caracteres con unas ansias de libertad y una forma de ser ingobernable escogerían este poder por encima de cualquier otro.

Leer la mente

No hay que ser muy imaginativo para saber que las personas que hayan escogido este poder, o bien son muy cotillas (¿y quién no?), o bien están demasiado preocupadas por lo que puedan pensar los demás. La frase de 'la información es poder' está más vigente que nunca, y saber qué pasa por la mente en todo momento podría aupar a cualquiera a la cima del mundo, aunque con grandes dosis de manipulación.

Teletransportarse

Seguramente la opción preferida por los amantes de los viajes y de la eficacia. Puede que no sea una capacidad tan llamativa como volar, pero desde luego es que la más productiva. Adiós a hacer colas en cualquier lugar y a gastar un solo euro en taxis de última hora. Suele denotar una personalidad austera, sacrificada y con un gran control de los instintos.

Viajar en el tiempo

Probablemente el poder más peligroso y conflictivo de todos. Hollywood nos ha enseñado en múltiples ocasiones el daño que puede causar al universo trastocar la línea espacio-temporal, pero aún así hay muchas personas que lo desean. Indica un carácter sediento de conocimiento, muy familiar y también empático, preocupado por comprender las causas y las consecuencias.

Superfuerza

¿Quién necesita saber qué opinan los demás cuando tiene el cuerpo más poderoso del mundo? Este poder es de los más populares también, y no debe interpretarse que quienes lo escogieron son personas vanidosas, al contrario. Por norma general, muestran un carácter afable, protector y con ánimos de ayudar siempre a los demás, muy comprometidos con los más débiles.

Invisibilidad

Más que para espiar, la mayoría de personas que escogen este superpoder lo hacen pensando en pasar desapercibidos. No es tan impresionante como los otros, pero sí que trae algo imposible de conseguir hoy en día: paz, tranquilidad y anonimato. Suele verse en personalidades tímidas, algo solitarias y con un especial gusto por la observación y la reflexión profunda.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.