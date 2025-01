El cerebro humano está diseñado para identificar patrones reconocibles y formular pensamientos al respecto de forma increíblemente rápida. En pocos milisegundos, las personas somos capaces de interpretar una imagen y saber si constituye una amenaza o no. Además, gran parte de nuestro conocimiento y forma de entender el mundo que nos rodea viene marcado fuertemente por nuestra cultura y nuestra manera de ser.

A través de las decisiones que una persona hace entre un grupo de opciones posibles, hay quien cree que se pueden deducir importantes rasgos de la personalidad, incluso del destino próximo de cada uno. La forma en la que se razona y se llega hasta una conclusión dice mucho de la cabeza que ha operado ese pensamiento, así como se puede deducir en base a ello un pronóstico a corto plazo.

Test visual: elige una flor y descubre si este año será de crecimiento o 'te marchitarás'

Para el juego de hoy, les presentamos una imagen en la que aparecen representadas tres flores de naturalezas completamente distintas. Dependiendo de cuál escojan, se podrá deducir un tipo de personalidad y, por consiguiente, la probabilidad de que este 2025 le marche mejor o peor según su forma de ser y de enfrentar los problemas cotidianos. Esta es la imagen, tómese bien su tiempo para decidir, pero no lo haga de forma condicionada, elija con sinceridad una de las tres flores:

Test flores del destino LA RAZÓN

Ahora que ya ha escogido una de las tres opciones, es momento de pasar a conocer cómo marchará su futuro para este 2025. La predicción está basada en una interpretación de los arquetipos de personalidad basados en las características simbólicas de cada flor: margarita, raflessia y rosa. Descubrámoslos.

1. Margarita

La margarita, con sus pétalos blancos y su centro amarillo brillante, es un símbolo de pureza, inocencia y simplicidad. En muchas culturas, se asocia con la juventud, la frescura y la bondad. Es una flor que a menudo se percibe como alegre y sencilla, pero con una elegancia natural que atrae a quienes valoran lo simple y genuino.

En nuestra tradición, es la flor más común con la que los jóvenes juegan a 'me quiere, no me quiere', por lo que se asocia en muchas ocasiones con una forma de ser enamoradiza e ingenua. La margarita se asocia con un arquetipo de la personalidad optimista, sincero y genuino, si bien un tanto confiado, quizá demasiado transparente.

Este 2025 será un año de importantes cambios, por lo que será crucial mantenerse optimista frente a ellos, lo que puede favorecer a las personas que escogieron la margarita y su energía juvenil siempre curiosa. Sin embargo, esta también puede pasarles una mala jugada si se despistan y no están dispuestos a sacrificar lo suficiente en una oportunidad de cara al futuro. Como consejo: del presente no solo depende el disfrute de hoy, también el de mañana.

2. Rafflesia

La raflesia arnoldii, conocida como 'la flor cadáver', es una planta rara, misteriosa y a menudo sorprendente por su aroma peculiar, desagradable y penetrante. La raflesia crece en la selva tropical de ciertas regiones del sudeste asiático y es famosa por su apariencia inusual y por su olor nauseabundo a carne en descomposición, lo que atrae a los insectos carroñeros que polinizan la flor.

El destino de este 2025 para las personas que escogieron la rafflesia es totalmente polar: marchará o muy bien o terriblemente mal. Esta flor refleja un arquetipo de la personalidad único, enigmático y muy radical. Estas personas nunca pasan desapercibidas ante los demás, y poseen un aura que repele por completo o cautiva intensamente a quienes les rodean.

No conocen el término medio, lo que da lugar a malentendidos y constantes discusiones. El desarrollo de este año dependerá mucho de que esta clase de persona aprenda a moderar las formas y no guiarse solo por impulsos. Consejo: contenerse no es ser menos auténtico, sino una opción inteligente para que los desconocidos no hagan juicios apresurados.

3. Rosa

La rosa es probablemente la flor más conocida, asociada normalmente al amor, la pasión y el deseo. Su belleza compleja, su fragancia y sus espinas simbolizan tanto la atracción como los desafíos que van siempre de la mano con las emociones intensas. Las rosas son símbolo de la dualidad del deseo: dulce y agradable por un lado, pero también a veces doloroso y complicado.

Una persona que encarna el arquetipo de la rosa es alguien apasionado, profundo y emocionalmente intenso. Su vida está marcada por fuertes conexiones con los demás, y experimenta el amor, la amistad y las relaciones intensamente. Es alguien que puede ser extremadamente generoso, pero también puede sentirse vulnerable debido a la intensidad de sus sentimientos. Esta persona es consciente de su propia belleza y poder emocional, pero también sabe que este poder puede ser tanto un regalo como una carga.

La clave para no marchitarse y llevar al máximo su potencial este 2025 será, para las personas que escogieron la rosa como primera opción, saber llevarse a ellas mismas. Como dijo el filósofo David Hume, "el hombre es el mayor enemigo del hombre". Este año será crucial en el crecimiento interno de este arquetipo de la personalidad, pero para ello deben aprender a entenderse a sí mismos. Consejo: no se puede avanzar hacia lo deseado si no se sabe pilotar, lo primero es conocerse y comprender lo que mueve nuestras acciones.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.

Son una fuente de conocimiento. La mayoría de las veces, los pasatiempos además de entretener también enseñan, dando a conocer palabras, conceptos o hechos históricos que nos eran desconocidos de forma más amena.

NOTA:Este test se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. No está basado en ninguna ciencia exacta, y cualquier predicción debe ser tomada como orientativa o mero ocio. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.