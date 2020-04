Clerc: “Mi mujer me dice que las UCI ya no están tan saturadas”

El futbolista del Levante Carlos Clerc mandó este viernes un mensaje de optimismo por la crisis sanitaria por la COVID-19, ya que su mujer trabaja en un hospital en Badalona (Barcelona) y, según desveló a EFE, le ha transmitido que ha mejorado la situación en las unidades de cuidados intensivos (UCI) después de haber pasado unos días de mucho trabajo.

“Los primeros días mi mujer estaba muy abrumada con todo el follón que había, pero me va diciendo que ahora las UCI ya no están tan saturadas, que tienen un poco más de margen y aire para trabajar y que espera que la situación vaya a menos y que no tengan tanto trabajo. Confía en que todo el mundo pueda tener sus cuidados y nota que hay un descenso de trabajo”, dijo Clerc en una conversación telefónica.

El futbolista del Levante explicó que su mujer trabaja en turno de fin de semana en el hospital Can Ruti de Badalona y que su mayor temor no es contagiarse sino poder transmitírselo a sus padres, con los que convive ahora en Barcelona al no poder regresar a Valencia junto a Clerc entre semana por el endurecimiento de las medidas aplicadas por el estado de alarma.

“Ella está en primera línea y va viendo de cerca lo que ocurre en las urgencias. La preocupación mayor que tiene es contagiarse. Vive con sus padres y tienes ese miedo de llevarte a casa el virus. Pero los sanitarios son los que más precauciones toman, lo hacen muy bien”, precisó Clerc.

El jugador catalán, que lleva algo más de dos semanas solo en Valencia, bromeó sobre las conversaciones que mantiene con su familia. “Mi madre me llama casi cada hora para decirme que están bien, que tome precauciones cuando voy a hacer la compra…”, dijo Clerc, que subrayó que la sociedad debe aprender la lección tras esta crisis.

“Al final nos damos un poco cuenta de lo que realmente importante en la vida. Esa gente como los sanitarios, la gente de limpieza, los camioneros que no son tan mediáticas como los del fútbol pero es de valorar, están al pie del cañón. Esta situación nos tiene que servir para abrir los ojos y saber valorar todo”, finalizó.