Días después de romper con Jesé, Janira Barm anuncia que está embarazada del futbolista

View this post on Instagram

Mamá si estará siempre a vuestro lado con fortaleza y responsabilidad todos los días de vuestra vida, llueva, haga sol o truene. Vosotros me habéis enseñado que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción🤰❤️ #2ndbaby #waitingforyou #elmiedonoexiste