Brozovic vuelve a sonar como posible recambio de Banega en el Sevilla

El conjunto hispalense sigue peinando el mercado en busca de un sustituto para el centrocampista argentino y podría haberlo encontrado en el Inter de Milán, mismo equipo del que repescó a Éver Banega. Pese a que Marcelo Brozovic ha disputado 32 partidos en el presente curso, la escuadra neroazzurra podría hacer caja por él ante la irrupción de Sandro Tonali y de Gaetano Castrovilli, algo que estaría dispuesto a aprovechar el Sevilla para hacerse con sus servicios.

Marcelo Brozovic y Maxime López podrían apuntalar el centro del campo del Sevilla

Así lo asegura Fichajes.net pese a que el fichaje de Brozovic podría rondar los 30 millones de euros. No obstante, el Sevilla baraja varias alternativas al futbolista croata. En la misma demarcación que Marcelo Brozovic, el equipo andaluz podría tener atado a Maxime López tal y como contamos en LAOTRALIGA, centrocampista de 22 años por el que pagará unos 8 millones de euros al Olympique de Marsella.

“Ha habido contactos con el Sevilla, no voy a mentir. En enero, en particular, estaban muy interesados, pero había dudas de que me fuera entonces. Hubo contactos también en verano, pero cuando el club rechaza 15 millones por ti es agradable; cuentan contigo”, señalaba recientemente el galo reconociendo que el cuadro de Nervión había intentado su fichaje.

Además, José Campaña, que no descarta abandonar el Levante al final del presente curso, es otra de las opciones que baraja el Sevilla para cubrir la salida de Éver Banega, que pondrá rumbo al Al Shabab de Arabia Saudí.