Betis y Valencia ya saben cuánto les costaría fichar a Dani Ceballos

El centrocampista de 23 años volverá al Real Madrid tras su paso por el Arsenal para salir nuevamente en calidad de cedido. Esto es algo que estarían dispuestos a aprovechar tanto el Betis como el Valencia, que quieren ofrecer acomodo a Dani Ceballos en sus filas.

El que quiere hacerse con sus servicios, según apunta Superdeporte, deberá pagar 4 millones al Real Madrid y hacerse cargo de la ficha del andaluz, que es de 6 millones de euros. Cabe señalar que Dani Ceballos lanzaba recientemente un guiño al Betis, donde jugó antes de recalar en el cuadro merengue.

El guiño del Betis a Dani Ceballos

“Mi equipo es el Betis, el el equipo de mis amores, el que me ha hecho crecer como futbolista y profesionalmente. El sentimiento que tengo es diferente al resto de los que he estado. Nunca he hablado sobre mi salida. Las formas en las que me fui... Me voy de un Betis que pelea cada año por el descenso, nunca estaba cerca de los puestos europeos. Llega una oferta del Real Madrid, era un buen momento para dar un paso adelante en mi carrera deportiva e ir al mejor equipo del mundo. Siendo realista el Betis ahora tiene equipo para estar entre los diez primeros, tiene internacionales en cada puesto, tiene que pelear año tras año por estar en Europa. En estos dos últimos años está en esa dinámica”, decía.

“El Betis venía en buena dinámica, cuando le gana al líder de la Liga, la energía es otra. Este parón le ha venido bien a todos los equipos, los entrenadores han tenido tiempo para pensar. Será un partido bonito de ver. Cuando juegas un derbi, la afición local te apoye es un aliciente grande para ganar. Un derbi es especial, sin público o con, el que marque el primer gol tendrá mucho que ganar. Se va a llegar sin ritmo de competición. Cuando se pongan la verdiblanca tienen que pensar que se va a enfrentar a un equipo que le ha hecho daño en los últimos años, es el momento de dar la cara y que el Betis quiere darla”, agregaba.

Dani Ceballos y el interés del Valencia

Respecto al interés del conjunto che, ya trató de hacerse con sus servicios en el mercado invernal tal y como reconoció el propio Dani Ceballos en unas declaraciones de las que nos hicimos eco en LAOTRALIGA: “Sí, mi agente me llegó a comentar el interés del Valencia. En enero hubo un momento de nerviosismo por la Eurocopa, venía de una lesión de dos meses y no jugaba y yo y quería jugar. No lo estaba haciendo y tenía que mirar por mi futuro. Finalmente conseguí cambiar al situación, comencé a entrenar, Arteta me dio la oportunidad y en el último mes y medio me veía con grandes posibilidades de ir a la Eurocopa y me sentía importante en el Arsenal”.