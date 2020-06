La ridícula oferta del Atlético de Madrid a Mario Götze

El conjunto rojiblanco va en serio a por el centrocampista de 28 años. Mario Götze no seguirá en el Borussia Dortmund la próxima temporada y el Atlético de Madrid quiere ofrecerle acomodo a coste cero de cara al siguiente curso. Sin duda, una interesante opción de cara a un mercado que estará marcado por la crisis económica que ha propiciado el coronavirus.

El Atlético de Madrid ofrece 2 millones a Mario Götze

Precisamente por la crisis, y porque el cuadro colchonero está cerca del límite salarial, el Atlético de Madrid solo ofrece 2 millones al año a Mario Götze según El Desmarque. Esta cifra se antoja muy baja como para que el alemán pueda recalar en el Wanda Metropolitano, ya que está muy alejada de los 7 millones que percibe actualmente en el Borussia Dortmund.

El Atlético busca a un futbolista en la demarcación de Mario Götze, posición en la que actualmente se desenvuelve Marcos Llorente. La intención de Simeone es que el ex del Real Madrid vuelva a la medular y ocupe el hueco que dejará la posible salida de Thomas Partey en verano.