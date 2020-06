José Callejón tiene ofertas más altas que la del Granada según su agente

Días después de que se dijera que el atacante de 33 años había alcanzado un preacuerdo con el cuadro nazarí, el equipo de su ciudad natal, Manuel García Quilón se ha pronunciado al respecto. El agente de José Callejón ha negado que su representado esté cerca del Granada y ha afirmado que maneja ofertas superiores a la del club andaluz.

“¿Preacuerdo con el Granada? No es cierto. Hemos recibido ofertas superiores, sobre todo la que el Nápoles le hizo para renovar. Con de Laurentis las conversaciones continúan, pero de momento no hay novedades”, ha dicho Manuel García Quilón en Tuttosport, donde no ha descartado que José Callejón pueda extender su contrato con el Nápoles.

Poli Rincón afirmaba recientemente que el ex del Real Madrid había alcanzado un preacuerdo con el cuadro nazarí. “José Callejón llegará a coste cero al Granada una vez que termine su contrato con el Nápoles”, aseguró . Para que pueda darse este movimiento, el de Motril deberá aceptar reducir su salario por debajo de los 3,5 millones que percibe actualmente. Es por su elevado caché por el que el Betis no ha terminado de lanzarse a por su fichaje. El Granada, por su parte, ha intensificado las negociaciones después de que se confirmase que Álvaro Vadillo no seguirá en el equipo la próxima temporada.

Las bazas del Granada para cerrar el fichaje de José Callejón

Pese a que el Valencia había trasladado a José Callejón una propuesta por dos temporadas a razón de los 3,5 millones de euros que reclamaba, el atacante podría decantarse finalmente por el equipo de su tierra si le ofrece un contrato de mayor duración. Atlético, Villarreal y Sevilla son otros de los equipos con los que ha sido relacionado el ex del Real Madrid.