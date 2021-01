Pepe reconoce que pudo haber fichado por este equipo de LaLiga antes de ir al Real Madrid

Tras su primer año en el Oporto, el central portugués pudo haber recalado en LaLiga Santander de la mano del Deportivo de la Coruña, aunque el conjunto luso se opuso. Años más tarde Pepe aterrizaría en España de la mano del Real Madrid.

“¿Mi fichaje por el Real Madrid? Todo fue muy rápido, pero de hecho podría haberme ido antes, pero no al Madrid, sino al Deportivo la Coruña, al final de mi primer año en Oporto. El presidente Pinto da Costa me dijo: ‘No, no, no, de ninguna manera, te quedarás más aquí en el FC Porto’. Pero la prensa seguía escribiendo algunas cosas y Jorge Mendes me decía otras: ‘Hay un club de Inglaterra interesado, está este otro...’ ¿Sabes? Y cuanto más jugaba, más clubes aparecían. En el tercer año renové por otros cinco y al final de temporada llegó la propuesta del Real Madrid, aunque tuve otras oportunidades. Y tenía muchas ganas del Real Madrid, a pesar de que mucha gente me decía que estaba loco por ir allí, porque era muy difícil y, sobre todo, porque era un cementerio de centrales. En ese momento, la Real tenía un hueco para llenar desde la salida de Hierro y yo quería este desafío. Todavía intentaron que yo fuera a otro lado, pero yo siempre fui muy directo: ¿Real no quiere? ¿No paga al FC Porto? Si hace todo eso entonces, está hecho”, ha dicho Pepe entrevista en el periódico Expresso.

Antes de intentar el fichaje de Pepe, el Deportivo llegó a un acuerdo con el Real Madrid por Eto’o

“El que se opone al negocio, ya con el contrato firmado, es Eto’o. La actitud de él fue muy mala con Florentino Pérez y fue una de las razones poderosas por las que Eto’o no volvió al Real Madrid. Cuando el Mallorca estaba en un gran momento, Eto’o tenía más fiestas en Mallorca y le pagaban más dinero. No quiso ni hablar de condiciones con nosotros”, desveló en su día Lendoiro, expresidente del Deportivo.