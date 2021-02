Tana acusa a Las Palmas de hipocresía tras haberle despedido por indisciplina y haber fichado después a Jesé

El centrocampista de 30 años ha vuelto a jugar gracias al Albacete, que ha decidido contratarle después de que el conjunto canario rescindiera su contrato por indisciplina. Cuestionado al respecto en la última entrevista que ha concedido, Tana no ha podido contenerse y ha acusado a Las Palmas de hipocresía ya que recientemente ha fichado a Jesé Rodríguez.

“Fue toda una estrategia de Las Palmas. Han querido hacerme todo el daño posible. Las Palmas buscó desacreditarme como profesional, con el objetivo de romper el contrato que tenía con ellos. No quiero entrar en detalles, porque está en manos de los abogados”, ha comenzado diciendo al ser preguntado por su despido en Radio MARCA.

“Yo no conocía los planes del club. Igual sí podía pensar que era uno de los jugadores que pudieran salir por un tema económico, como salieron Mantovani, De la Bella... Esperaba otra reacción. La tuvieron con otros compañeros, pero conmigo no. Se agarraron a una cláusula del contrato, que podía darles a entender que podrían despedirme de esa forma. Yo no he cometido ninguna falta, como para que el despido sea como ellos creen”, ha añadido Tana.

Tana y su opinión sobre el fichaje de Jesé por Las Palmas

“Me alegro mucho por él, porque es un gran chico. Por condiciones y fútbol, es un fichaje espectacular para Segunda División. Pero después de lo que ha pasado conmigo, el club demuestra la hipocresía que tuvo conmigo. Sé las cosas que se dicen de Jesé, pero nunca voy a juzgarlo. Despides a un jugador por un tema, que cree el club, de comportamiento o de indisciplina, no traes a un jugador del que se dicen muchas cosas de su vida extradeportiva y que fue despedido, por esos temas, de su anterior club”, ha comentado al respecto Tana.