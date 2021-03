Jovetic podría regresar a LaLiga de la mano del Valencia

El conjunto che quiere aprovechar el impulso que supondrá la llegada del Príncipe de Johor al club para cerrar fichajes de renombre dentro de sus posibilidades. Si bien el Valencia seguirá buscando traspasos asequibles, cesiones y fichajes a coste cero. Respecto a esta última posibilidad, el club de Mestalla estaría dispuesto a ofrecer a Jovetic, ex del Sevilla, la posibilidad de regresar a LaLiga Santander cuando a final de temporada termine contrato con el Mónaco.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Javi Gracia quiere que el Valencia fiche a Uros Djurdjevic antes de la llegada del Príncipe

El atacante de 31 años, que esta temporada ha anotado 4 goles en los 25 partidos que ha disputado, es una opción para el Valencia según Fichajes.net. Y es que el Príncipe de Johor quiere desembarcar en la capital del Turia con fichajes de renombre para demostrar a los aficionados que quiere montar un proyecto ambicioso.

El Valencia podría reforzar su ataque con Jovetic y con Uros Djurdjevic

Aunque el Valencia es libre desde el pasado mes de enero para negociar con Jovetic, no se lanzará a por el montenegrino hasta que se confirme la llegada del Príncipe Johor. No obstante, Miguel Ángel Corona, director deportivo del conjunto che ya se mueve para reforzar al conjunto che de cara al siguiente curso. En este sentido, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, a petición de Javi Gracia, tratará de fichar a Uros Djurdjevic para apuntalar su delantera. El atacante de 27 años ha anotado 17 goles en los 29 partidos que ha disputado con el Sporting de Gijón esta temporada, por lo que el Valencia no quiere que otros equipos, como el Betis, se le adelante en la puja por el serbio.