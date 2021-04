Serra Ferrer intentó fichar a Gerard Moreno para el Betis

Lorenzo Serra Ferrer, que ya apostó por el delantero en su día en el Real Mallorca, quiso ficharle para el Real Betis. Así lo ha reconocido al ser preguntado por Gerard Moreno, al que se ha referido como el mejor delantero de España.

“El primer día que le vi, que ya no recuerdo cuándo fue, recuerdo la sensación de admiración que me dejó por la cantidad de cosas que era capaz de hacer bien. Era muy joven todavía y a veces la cabeza le iba más rápido de lo que su talento le permitía, pero siempre demostró un entendimiento del juego, una solidaridad con el equipo, un manejo de los recursos... Cuando estaba en el filial del Villarreal lo fichamos para el Mallorca. Aunque se lesionó al final marcó goles. Demostró tener una humildad y unas ganas de aprender que le han llevado a lo que es ahora, sin duda el mejor delantero de España”, ha comenzado diciendo Lorenzo Serra Ferrer sobre Gerard Moreno en MARCA.

Serra Ferrer quiso pagar 40 millones para llevar a Gerard Moreno al Betis

“Yo intenté llevarlo al Betis cuando el Villarreal lo repescó. Y me supo mal no poder lograrlo, porque era el delantero que quería, le veía listo para grandes retos. Yo hubiera arriesgado y pagado aquellos 40 millones, pero no se pudo. Creo que se merece la oportunidad de ir a un grande. Y no lo digo ahora porque esté en ese estado de forma, siempre me gustó y confíe en él. Espero que el tiempo le dé esa recompensa de ir a un equipo top, porque tiene nivel para ello”, ha añadido Lorenzo Serra Ferrer sobre Gerard Moreno.