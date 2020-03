Del reto de María Fernández Rubíes a las rutinas de ejercicio en pareja de Patry Jordan en Gym Virtual

María Fernández Rubíes ha viralizado en Instagram un ejercicio muy fit en pareja. Consiste en hacer una plancha coreografiada y divertida al ritmo de una canción que es puro “buenrollismo”. Si aún no te has sumado, ahora que Tik Tok se ha convertido en la red social de moda de la cuarentena por coronavirus y que medio mundo se ha enganchado al santísimo pasatiempo de hacer ejercicio físico, ¿a qué esperas para sumarte al reto? Si ya has encontrado a alguien en casa dispuesto a hacerlo contigo, estás a un pasito de convencerlo o convencerla para que haga contigo las siguientes rutinas de ejercicios que nos propone en su canal de YouTube Patry Jordan en Gym Virtual. ¡Apunta!

Puedes seleccionar la que más se ajuste a tus necesidades y a las de tu pareja. Este primer vídeo que te mostramos es ideal para iniciarse en las rutinas conjuntas. Nos ayuda a fortalecer piernas y glúteos.

Si lo que os preocupa es perder peso, esta rutina intensa de ejercicio en pareja es justo la que necesitáis.

Puede ser, por otro lado, que lo queráis sea fortalecer glúteos, piernas y abdomen. Especialmente en el caso de las mujeres estas son las partes del cuerpo que más nos preocupan cuando llega el verano. Con esta rutina que te mostramos o puedes conseguir de una forma amena y divertida ¡Estamos convencidas de que la podréis en práctica más de una vez!

Y terminamos con una rutina quemagrasa con la que podréis poneros a prueba. Si soléis entrenar cuatro días a la semana os proponemos que escojáis uno de los vídeos sugeridos cada día. ¡Recuerda que la constancia siempre es la clave!