Carmen Lomana estalla en Instagram contra los políticos: “¿No se les cae la cara de vergüenza?”

No podemos ser más fans de Carmen Lomana, os lo decimos siempre y hoy solo podemos aplaudirle. Y es que Carmen Lomana se ha sumado a la crítica de Joaquín Prat a los políticos durante la cuarentena en su vídeo diario en su cuenta de Instagram. Esta semana Joaquín Prat ha sido tendencia en las redes sociales de España por estallar contra la clase política en este coronavirus en España. Y es que tras conocer que los diputados siguen cobrando dietas y despazamientos a pesar del confinamiento, Prat no se cortó un ápice: "¿No se os cae la cara de vergüenza?», dijo el presentador dirigiéndose a la clase política. “¿Cómo puedes pagar cuotas de desplazamiento cuando ni Dios sale de su casa? ¿Dónde comes fuera de casa ahora? Si llevamos confinados desde mediados de marzo y la gente está perdiendo sus trabajos. ¿No se os cae la cara de vergüenza?”.

En esa misma línea, Carmen Lomana ha estallado en su vídeo diario en su cuenta de Instagram: “Caraduras, ¿no se les cae la cara de vergüenza?”. No te pierdas el vídeo porque no tiene desperdicio la argumentación de Lomana con su clase e inteligencia habitual. ¡Bravo, Carmen!