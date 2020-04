La canción que te va a emocionar esta cuarentena (y que vas a mandar a tu familia y amigos)

No hay día que los artistas de este país no nos pongan los pelos de punta, nos saquen alguna sonrisa o alguna que otra lagrimilla con todas sus iniciativas y canciones que están sacando durante esta cuarentena por coronavirus en España. Ahora es el turno de varios artistas que han grabado conjuntamente una canción para la campaña ‘Yo Me Corono’.

La iniciativa surgió al poco de que todo se paralizase por el coronavirus. El Hospital Germans Trias i Pujol, la Fundación de Lucha Contra el Sida y la Fundación Iriscaixa iniciaron esta campaña para recaudar fondos y realizar con ellos ensayos clínicos para la vacuna contra la Covid-19. El resultado es ‘Quiero abrazarte cuando todo acabe’, un tema que se ha estrenado este martes de la mano de Warner y cuyos derechos y beneficios irán destinados cien por cien a la causa.

Además, varios cantantes también han grabado conjuntamente una nueva versión de la canción ‘Escriurem’, de Miki Núñez, en el marco de la iniciativa ‘Yo Me Corono’, que recauda fondos para la investigación y prevención del coronavirus, ha informado la discográfica Música Global este martes. En esta nueva versión de ‘Escriurem’ han participado los cantantes Natalia Lacunza, Els Amics de les Arts, Alba Reche, Doctor Prats, Judit Neddermann, Adrià Salas --de La Pegatina--, Suu, Blaumut, Sey Sisters, Buhos, Sara Roy, Lildami, Bely Basarte, Cesk Freixas y Maren.

La discográfica musical ha asegurado que todos los beneficios que se deriven de la distribución digital de la canción irán “directamente” a financiar los proyectos de investigación de ‘Yo Me Corono’, liderados por el doctor Bonaventura Clotet. ¡braco!