¿Cómo será la belleza después del Covid-19?: el futuro inmediato de nuestros hábitos cosméticos

"Ya nada volverá a ser como antes.

Nunca dejaré que nada me cambie.

Estaremos conociendo nuestra parte original."

Versos de uno de los temas más conocidos de El Canto del Loco. Versos que marcaron nuestra adolescencia y hoy cobran más sentido que nunca. El mundo está cambiando con motivo de la expansión de una pandemia que nos acecha y esto es algo que, irremediablemente, afectará también a la industria de la belleza. Paola Gugliotta, Máster en Dermocosmética y fundadora de Sepai y APoEM lo tiene claro. El futuro inmediato del mercado de la estética y nuestros hábitos cosméticos se teñirá de inseguridad. Estos son para la experta los aspectos que cambiarán en el universo beauty de aquí a unos meses.

EL FIN DE LOS DOSIFICADORES

El avance conseguido en algunos sectores como el hotelero, que comenzaba a cambiar las minitallas de los cuartos de baño por dosificadores de champú, geles o cremas dará un paso atrás. Después de esta situación, es lógico pensar que ningún consumidor querrá compartir estos productos con personas que se hayan alojado previamente.

VUELTA AL PLÁSTICO

El medioambiente quedará en un segundo plano y la seguridad será lo que prime a partir de ahora. Los océanos se llenarán de guantes, mascarillas ¡y sachets de monodosis! Es posible que la normativa europea de eliminar los plásticos de un solo uso se vea cuestionada. La razón es que hay pocos materiales alternativos que ofrezcan la posibilidad de envasar monodosis y estos tendrán además que reemplazar a los testers que encontramos en las tiendas de cosméticos, a los dosificadores de los baños públicos, etc. Habría que encontrar la forma de adoptar dosificadores automáticos que no requieran contacto. Según Ecovídrio, la sensación de seguridad de los envases de usar y tirar y un mayor tiempo en casa han disparado el consumo en los hogares.

ADIÓS A LAS PRUEBAS DE MAQUILLAJE

No, no volveremos a probarnos el maquillaje en los stands de las firmas cosméticas. O al menos, no como hasta ahora. Usar pinceles no esterilizados para probar un colorete o una sombra de ojos o probar un labial sobre el dorso de la mano son gestos difícilmente recuperables. Los testers de productos de tratamiento deberían ser reemplazados por monodosis, y habría que intentar que estas fueran ecológicas. Sin embargo, este último punto supondría una inversión económica enorme.

A LA ESTETICISTA, CON RESERVAS

Aunque se están tomando las medidas de seguridad e higiene más estrictas, habrá tratamientos a los que nos dé más miedo acceder, como las exfoliaciones corporales, tratamientos con cabezales reutilizables o incluso masajes relajantes. En algunas personas, el miedo al contagio durará mucho tiempo y preferirán evitar este tipo de contactos.

LIMPIADORES E HIDRATANTES. LOS NUEVOS TOP VENTAS

La piel sufrirá más debido a la constante limpieza, no solo de las manos, sino también del rostro, al que limpiaremos cada vez que volvamos de la calle, además de por la mañana y por la noche. Se elegirán más productos con bactericidas, capaces de asegurar una completa exterminación de gérmenes, y esto hará que la piel cambie y se reseque con más facilidad. Por este motivo aumentará también el consumo de productos hidratantes y relipidizantes. Es de esperar que en poco tiempo haya más pieles secas que grasas...

COSMÉTICA CALMANTE. EL NUEVO “MUST HAVE”

Se verán incrementadas las reacciones, los casos de piel sensible, las rojeces y las alergias. La tendencia esperada es que proliferen las pieles sensibles a consecuencia del uso de las mascarillas. Estas generan un microclima favorable para la proliferación bacteriana que puede causar alteraciones y desequilibrios de la microbiota cutánea. Al mismo tiempo pueden provocar inflamación de los capilares y sensibilidad. La piel suda más en esa área y los poros también sufrirán. Las pieles comenzarán a reclamar tratamientos que antes no necesitaban.

AUMENTO DE LOS PRECIOS EN LA CATEGORÍA DE LOS LIMPIADORES

Con el aumento de conciencia ante la necesidad de limpiarse en profundidad la piel del cuerpo y el rostro, comenzaremos a dar más valor a estos productos, con lo que aumentará la demanda. En respuesta a la ley natural del mercado, aumentarán los precios de los limpiadores. Esta categoría se especializará con claims cada vez más orientados a las necesidades creadas por la pandemia.

LA ATENCIÓN PERSONALIZADA SERÁ A DISTANCIA

Si antes nos preguntábamos ¿por qué llamar a la tienda para pedir unos productos en vez de ir a buscarlos?, ahora nos preguntaremos ¿por qué ir cuando se puede llamar? Los pequeños negocios sobrevivirán si consiguen reinventar a sus vendedores y consejeros para convertirlos en especialistas en atención telefónica que puedan solucionar las necesidades de cada consumidor a través de videollamadas. Habrá menos flujo de gente en las tiendas y más ventas telefónicas y online.

Todos estos cambios parecen lógicos y de nosotros depende tomárnoslos con filosofía. Recuperaremos, como decía Dani Martín, nuestra parte original y nos redescubriremos en hábitos de pulcritud y naturalidad. A esto hay que sumar que, tras tanto tiempo confinadas, nos veremos extrañas con demasiado maquillaje. Buscaremos acabados suaves, más relajados.

Lo que sí debemos procurar es concienciarnos con el medioambiente y, a sabiendas de que los plásticos de un solo uso abundarán en los próximos meses, tendremos que intentar aportar nuestro granito de arena para proteger el planeta reciclando en casa y tratando, por ejemplo, de llevar nuestras propias bolsas a la compra. Es recomendable buscar, en la medida de lo posible, productos que respeten el medio porque el cambio es ya irreversible y, ahora más que nunca, tenemos que hacer un inmenso esfuerzo.