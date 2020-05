Estas sandalias acolchadas en azul turquesa y tacón bajo de Stradivarius son lo único que necesitas para ir cómoda y elegante en verano

¿Existe el amor a primera vista? Después de ver estas espectaculares sandalias entre las novedades de Stradivarius nuestra respuesta es sí. Son tan bonitas y especiales que ya tras dar con ellas ya no necesitamos indagar en más webs: las queremos (y cuanto antes) en nuestro zapatero.

Acolchadas, tono azul turquesa, siempre ideal en la época de sol, y con un tacón sensato que te permitirá elevar cualquier estilismo veraniego, pero sin perder la comodidad, un aspecto siempre fundamental sobre todo para aquellas que no estamos acostumbradas a pasar horas y horas subidos en ellos.

El estilo y la forma con la que cuentan aportarán ese toque sofisticado que siempre requerimos en los looks de la época estival, siempre más desenfadados que en los meses de frío. Por no hablar de la atractiva tonalidad de este diseño, con la que será difícil que no se conviertan en las grandes protagonistas de nuestros estilismos veraniegos.

¿El precio? 29,99 euros, una opción más que asequible si tenemos en cuenta las mil posibilidades que nos ofrecen. Eso sí, tendrás que darte prisa porque su impacto ha sido tal que a pesar de llevar apenas unos días en la web de la firma ya hay tallas totalmente agotadas; en estos momentos solo podrán hacerse con ellas quienes cuenten con un número entre el 35 y el 38, el resto tendrán que estar atentas a que repongan o acudir, ahora que es posible, a su tienda más cercana.