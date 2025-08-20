Amelia Bono recupera el vestido que parece de lujo, pero es de Zara y convierte cualquier plan de verano en estilazo

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer. Si algo ha demostrado la influencer y empresaria madrileña a lo largo de lo que llevamos de verano (bueno y durante todo el año) es que su radar fashionista para fichar las prendas más deseadas de Zara no falla nunca. Aunque en esta ocasión hablamos de un vestido que Amelia ha rescatado de su armario y que pertenece a la colección de verano 2022 no hemos podido pasarlo por alto como fuente de inspiración para lo que resta de agosto, y es que no estamos hablando de una prenda cualquiera, sino de una de esas piezas que guardamos en el armario y que, al recuperarlas, nos recuerdan por qué siguen siendo un acierto absoluto.

Lo mejor de su último look es que nos habla de esa elegancia relajada tan propia de Amelia. Y que se trata de un vestido que a simple vista parece salido de una firma de lujo, pero que en realidad pertenece a la colección de Zara. Una elección que pone de manifiesto su talento para elevar cualquier prenda del gigante de Inditex y convertirla en un look de impacto sin esfuerzo. En definitiva, un gesto de estilo que confirma por qué se ha consolidado como una de las prescriptoras de moda más influyentes de nuestro país.

El vestido de Zara que Amelia Bono eleva al máximo este verano

Los vestidos largos de aire boho se han convertido en una de las fórmulas más infalibles de los últimos años, pero en manos de Amelia Bono alcanzan otra dimensión. El diseño en cuestión destaca por su corte fluido, estampado sofisticado y un patrón que estiliza sin esfuerzo, convirtiéndose en esa pieza comodín que sirve tanto para un paseo junto al mar, para una cena en la ciudad o para una boda de verano en clave relajada.

Su elección confirma una vez más que no hace falta recurrir siempre a las grandes firmas para lograr un look de impacto. Amelia sabe perfectamente cómo sacar partido a las prendas de Zara y elevarlas al máximo con su sello personal: accesorios discretos, actitud relajada y una naturalidad que la han convertido en una de las mujeres españolas más seguidas en cuestiones de estilo. Porque si hay algo que define a la hija de José Bono es esa capacidad de reinterpretar la moda con un aire cercano y aspiracional a la vez, logrando que cada aparición se convierta en inspiración para quienes buscan estilismos frescos, femeninos y con un punto sofisticado.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Con esta última aparición desde su refugio vacacional en Marbella, Amelia Bono reafirma que la moda es, ante todo, una cuestión de personalidad. Y pocas saben darle tanta vida a un vestido de Zara como ella, convirtiéndolo en una pieza que trasciende tendencias (y temporadas).