Este es el conjunto con estampado de margaritas que ha revolucionado Instagram este fin de semana

“Y tú, ¿en qué miedo descubriste que eras valiente?” Ayer compartí esta frase como comparto tantas otras y recibí decenas de mensajes contestando a la pregunta. Algunas de vuestras respuestas se repetían mucho. “En el miedo a ser madre. En el miedo a querer y no poder serlo. En el miedo que sientes al perder a tu hermano, a tu abuela o tu futuro marido. En el miedo a perder un hijo. En el miedo a enfrentarte a una pandemia mundial en el puesto de batalla prestando ayuda al resto. En el miedo a romper con una vida que no me hacia ya feliz. En el miedo a romper con mi maltratador y empezar de cero”. Algunos miedos me impactó leerlos. Después de muchos mensajes me di cuenta de que todos tenemos miedos pero que todos también tenemos la valentía dentro. Solo tenemos que encontrar el momento de sacarla y dejar que venza al miedo ❤️