Los tintes de pelo que más rejuvenecen

Ya te hemos contado cuáles son los colores de pelo que mejor sientan a partir de los 50 años. Sin embargo, a la hora de pararnos a pensar en la técnica de coloración concreta que se esconde tras cada uno de ellos, nos han surgido algunas dudas. Es por eso que nos hemos puesto en contacto con Rosi Fernández, directora del salón Ananda Ferdi en Madrid. Esto es lo que le hemos preguntado a la experta y lo que nos ha respondido. ¡Toma nota!

LRL: ¿Hay alguna técnica de coloración concreta que funcione para que el rostro parezca más joven?

Rosi: El color cuanto más oscuro más endurece el rostro, por lo que siempre aconsejo que el contorno de la cara sea más claro para dar luminosidad al rostro. Por otro lado, cuantos más reflejos tiene el color, más juvenil parece y nos aporta más movimiento, es decir, los colores planos (todo de un mismo color, sin contraste) no dan movimiento al cabello.

LRL: ¿Rejuevence más un tinte o una mecha?

Rosi: La realidad es que cada una tiene su función. Yo nunca aconsejo tinte salvo que la clienta tenga canas o se quiera aclarar su base y quiera un efecto manta (todo igual). Las mechas siempre dan más juego y podemos combinar varios colores para dar distintas profundidades.

LRL: ¿Rejuevenece más un color o un corte de pelo?

Rosi: A la hora de realizar un corte siempre tenemos que pensar en el color o viceversa, las mechas te ayudan a crear movimiento que luego puedes potenciarlo con el corte o simplemente adaptar el corte a la coloración.

LRL: ¿Pierde volumen nuestro pelo cuando nos teñimos o nos ponemos mechas o el hecho de tener un cabello cada vez más fino es solo consecuencia de la edad?

Rosi: Normalmente con la coloración el cabello no pierde volumen, el volumen es una cualidad del cabello que se tiene o no, ni un color ni un corte dan volumen al cabello, te pueden ayudar a darle movimiento y textura. Es verdad que con el paso del tiempo el cabello al igual que la piel , se debilita y se vuelve más fino y quebradizo y normalmente cuando se cae no recuperamos lo mismo, por lo que lo normal es con los años tener un cabello menos poblado.

Nuestro cuerpo y cabello no necesitan lo mismo que cuando éramos jóvenes y casi no necesitábamos ni ponernos crema. Con el tiempo, si no recurres a un buen tratamiento y a unos cuidados específicos, tu cabello lo nota. Por eso, es fundamental que los cabellos coloreados, tanto con mechas como con tinte, se cuiden con tratamientos que aporten proteínas, aminoácidos y vitaminas de manera constante. Una vez al mes, es una buena frecuencia.

LRL: ¿Hay algún producto que podamos emplear o pedir a nuestro peluquero que nos los aplique para cuidar el cabello coloreado?

Rosi: Hoy en día existen productos que se aplican con la coloración que nos ayudan a mantener el cabello más sano, por ejemplo, Ecoplex. Ecoplex es una fusión de ingredientes naturales con la tecnología más avanzada de Icon que permite la penetración en el córtex del cabello fortaleciéndolo y multiplicando los enlaces internos. Este avanzado sistema de cuidado del cabello que se aplica a la vez que el color (o decoloración) permite reparar, nutrir y fortalecer el cabello mientras consigues el y el tono de cabello que deseas.

Con todo y con ello, ya sabes: escoge unas mechas que den a tu pelo movimiento y profundidad y fíate del consejo de los expertos. Solo ellos podrán saber con exactitud qué es lo que mejor te sienta según tu rostro. No olvides que el corte de pelo también es importante. Este y la coloración caminan de la mano. Por otro lado, recuerda que es esencial utilizar buenos productos para el cuidado capilar a diario. Y si tienes alguna otra duda, no te lo pienses dos veces y ponte en contacto con Rosi. Ella te explicará con criterio y cariño todo cuanto necesites. ¡Palabrita!