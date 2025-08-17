Ni pixie ni shaggy: el bob que conquista todos los rostros

Elegante, versátil y rejuvenecedor, el corte bob se ha consolidado como el favorito absoluto para mujeres que buscan un cambio de look sin renunciar a la sofisticación. En 2025, este estilo se reinventa con versiones que se adaptan a todo tipo de rostros y texturas, especialmente pensadas para mujeres de más de 50 años que desean realzar sus facciones con un aire moderno y fresco.

Tras analizar las tendencias que comentan los estilistas y los medios especializados, hemos identificado los seis cortes bob que se repiten en todas las listas de favoritos. Estos estilos destacan por su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de cabello y por ofrecer un efecto rejuvenecedor sin sacrificar comodidad. ¿Quieres descubrir tu próximo corte de pelo? Te contamos a continuación cuales son los 6 cortes de pelo más favorecedores en 2025.

1. French bob: el chic parisino que nunca falla

El french bob es sinónimo de elegancia sin esfuerzo. Se caracteriza por su longitud a la altura de la mandíbula y un flequillo recto que enmarca el rostro. Este corte es ideal para mujeres con cabello liso u ondulado que buscan un estilo sofisticado y fácil de mantener. Además, su acabado redondeado suaviza las líneas del rostro, aportando un aire juvenil.

French bob @coelho.beauty Instagram

2. Bob escalado: volumen y movimiento para cualquier edad

Si tu cabello es fino o buscas más textura, el bob escalado es tu mejor aliado. Las capas sutiles aportan volumen y dinamismo, haciendo que la melena luzca más abundante. Este corte favorece especialmente a los rostros ovalados y cuadrados, y puede llevarse tanto liso como con ondas suaves. Es un estilo moderno y muy versátil.

Bob escalonado Nicola Carpenter Pinterest

3. Shaggy bob: desenfado con estilo

El shaggy bob combina capas desiguales con una textura despeinada que aporta un aire desenfadado y juvenil. Es perfecto para mujeres que quieren un look con carácter, sin perder la elegancia. Este corte se adapta bien a cabellos ondulados o rizados, y puede incluir un flequillo abierto para potenciar el efecto rejuvenecedor.

Shaggy bob @ashleepaintshair Instagram

4. Butterfly bob: ligereza y feminidad

Inspirado en las alas de una mariposa, el butterfly bob se compone de capas ligeras que aportan movimiento y volumen. Su longitud suele oscilar entre la mandíbula y los hombros, y puede complementarse con un flequillo para enmarcar el rostro. Este corte es ideal para quienes buscan un estilo femenino y adaptable a diferentes peinados.

Butterfly bob @cw_hairspecialist Instagram

5. Microbob: minimalismo con impacto

El microbob es una versión corta del bob tradicional, que se lleva por encima de la mandíbula. Su acabado puede ser pulido o texturizado, y es perfecto para mujeres que desean un look limpio y contemporáneo. Este corte resalta el cuello y los pómulos, y es especialmente favorecedor en rostros alargados o angulosos.

Microbob Pinterest

6. Bob a capas: textura y volumen para cabellos finos

El bob a capas es una opción infalible para quienes desean dar cuerpo a su melena. Las capas desiguales crean una sensación de volumen y movimiento, ideal para cabellos finos o lacios. Este estilo puede adaptarse con ondas suaves o llevarse liso, y es uno de los más solicitados por mujeres de más de 50 años en salones de belleza.

Bob a capas @peluqueria_yesica_caballero_ Instagram

¿Por qué el bob sigue siendo el corte estrella?

Más allá de las modas pasajeras, el corte bob se mantiene como favorito por su capacidad de adaptarse a cada mujer. Ya sea en su versión escalada, francesa o shaggy, este estilo permite jugar con la longitud, el volumen y la textura, ofreciendo resultados favorecedores y fáciles de mantener. Además, es un corte que puede personalizarse con color, flequillo o peinados recogidos, lo que lo convierte en una opción ideal para mujeres que buscan renovar su imagen sin complicaciones.