Este es el conjunto de Oysho perfecto para pasar la Navidad en casa (palabra de Instagram)

¿Ya habéis puesto el árbol y la decoración navideña en casa? ¿No? Pues ya estáis tardando, según la tradición en España se aprovecha este puente de Diciembre para poner la casa en el modo más navideño posible, así que ya es el momento. Que ya sabemos que no van a ser una navidades normales, pero lo importante es poder volver a ver el año que viene a todos nuestro seres queridos. Nos queremos en Navidad pero también nos queremos vivos, no lo olvides. Y para esta Navidad atípica, en casa, este conjunto de Oysho es perfecto y por eso lo están luciendo todas las influencers en Instagram. Cómodo, en tendencias, calentito y con ese punto rojo que nunca puede faltar en Navidad. ¿Aún no lo has visto? No nos lo creemos.

Desde María Turiel, Rocío Osorno o María Fernández-Rubíes. Ayer Instagram se llenó de fotografías con este conjunto de Oysho que se puede usar de pijama de Navidad, para estar en casa o incluso utilizarlo para salir a la calle con otros pantalones.

Pantalón 100% algodón cuadro rojo vichy (12,99 €)

Pantalón cuadros vichy rojos.

Jersey aranés cuello alto (35,99 €)