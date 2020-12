Los cinco trucos de decoración que aprendimos de ‘The Crown’

La serie The Crown de Netflix es una crónica de la vida de la Reina Isabel II desde los años 40 a los tiempos modernos. A medida que pasan las décadas, se revelan intrigas personales, romances y rivalidades políticas. El primer episodio se emitió el 4 de noviembre de 2016 y la cuarta temporada se estrenó hace escasas semanas. Cada temporada tiene 10 capítulos de 40 minutos cada uno aproximadamente y los personajes están perfectamente caracterizados. Además, por medio de esta producción tenemos la oportunidad de sumergirnos en las estancias palaciegas británicas. Así, son muchas las cosas que en términos de decoración de interiores hemos aprendido de The Crown.

Flores amarillas por doquier

Las flores frescas abundan en el palacio de Buckingham a juzgar por la producción de Netflix. Llama la atención que toda la ornamentación floral de la serie combina el blanco con el verde y, sobre todo, el amarillo. Las flores amarillas consiguen dar luz a los espacios y simbolizan la alegría de vivir, el optimismo y la energía.

Molduras y más molduras

No hay pared lisa en Buckingham. Todas llevan molduras o están lucidas con paneles 3D de madera clásica. Es una buena manera de dar profundidad y calidez a los espacios. En Orac Decor, empresa especializada en la instalación de estos detalles, lo saben bien. Tienen zócalos, molduras y revestimientos de pared perfectos para decorar cualquier estancia y darle un plus de estatus.

Espejos y marcos dorados

Los espejos dorados de estilo rococó son tendencia en nuestros días pero la mejor fuente de inspiración la encontramos en The Crown. En la serie no solo todos y cada uno de los espejos lleva marco dorado sino que también lo hacen los cuadros, que no solo se cuelgan (por cierto) en las paredes, sino que, además, en ocasiones, también se colocan en caballetes ornamentados junto a un escritorio, por ejemplo. Puedes encontrar espejos dorados en Maisons du Monde y caballetes decorativos para tus cuadros en Holyart.

Las dobles cortinas

Las cortinas pesadas en terciopelo y colores cálidos se colocan en Buckingham siempre acompañadas de traslúcidos visillos. Estos dejan pasar la luz y crean un altivo clima de misterio. Este toque palaciego es ideal para casas grandes pero puede interpretarse en estancias pequeñas con una cortina más ligera y un fino visillo. El lino puede ser una buena alternativa. Combinaciones de este estilo se hacen ya en los catálogos de Ikea y Leroy Merlin, por ejemplo.

Los sillones y butacas como elementos decorativos

Sacar partido a los espacios muertos no es sencillo muchas veces. Tendemos a acumular cosas innecesarias en estos y perdemos el sentido estético. The Corwn nos ha enseñado que las butacas y los sillones decorativos son geniales para poner fin al dilema. No tienen por qué ser cómodos, no cumplen tal función. Son mera ornamentación y dan un toque classy a nuestras habitaciones, salones, pasillos, comedores y recibidores. En Torres y Gutiérrez puedes encontrar muchos elementos de este estilo.