Este es el vestido ( ‘low cost’) de terciopelo y perlas que promete solucionar tu Fin de Año

¿Todavía no has encontrado el look perfecto para el día 31 de diciembre?

No busques más, tenemos el vestido perfecto para este inminente 31 de diciembre. Cómodo, elegante y repleto de brillo, justo lo que tanto deseábamos. Aida Domenech, popularmente conocida como Dulceida, ha sido la encargada de descubrirnos esta maravilla a través de su perfil de Instagram y después de ver lo favorecedor que resulta, nuestras dudas o incertidumbres han desaparecido.

Entallado, de corte midi, manga larga y atractivo color negro, este vestido firmado por Lefties cuenta además con dos detalles que lo hacen todavía más especial: el tejido de terciopelo y las pequeñas perlas que lo cubren. Ideal para esta última noche de este atípico 2020, te sentirás más bella que nunca y sin renunciar a la funcionalidad que tanto hemos demandado estos últimos meses. Si vamos a estar en casa que sea sintiéndonos totalmente cómodos y libres.

Lo mejor es que puede ser tuyo por tan solo 17,99 euros. ¿Cómo dejar pasar algo así? Además de recurrir a él en el día de mañana, podrá ser la solución a tus problemas cualquier fin de semana o cita especial en la que no sepas qué ponerte.

Vestido terciopelo y perlas de Lefties (17,99 euros)

Lefties

Añadiendo a la cesta en 3,2,1...