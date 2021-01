Carmen Gimeno y el abrigo azul de rebajas de Asos que mejor queda con la sudadera más viral de Zara

¿Cómo combinar diferentes prendas ‘oversize’ y lucir bien? El look de lunes de Carmen Gimeno deja claro como hacerlo. La tendencia de la ropa oversize está muy de moda junto a la tendencia ‘comfy’. Y sinceramente es muy cómoda. El problema es que si se utiliza mal, puede dar la apariencia de ser un look desalineado o romperte la silueta. Por eso, es importante saber la mejor manera de sumarse a este estilo y este look de Carmen Gimeno nos deja claro cómo hacerlo. ¡Toma nota!

Todo lo que lleva se convierte en tendencia y el abrigo ‘oversize’ que ha lucido ya lo queremos en nuestro armario. Su apuesta por las prendas XL nos encanta y el abrigo ‘oversize’ es ideal para lucir este invierno cómoda y calentita. El abrigo azul es de Asos y está de rebajas, la sudadera de Zara y es la más viral de la temporada.

Abrigo largo extragrande holgado en color jade (98,35€)

Abrigo largo azul.

Sudadera oversize punto (39,95€)