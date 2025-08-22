Marta Sánchez nos recuerda que la chaqueta de punto es la prenda que no puede faltar en las últimas noches de agosto

Es inevitable: llegan las últimas tardes/noches de agosto y no puedes salir de casa en tirantes como hacías a principios de verano. Marta Sánchez lo sabe y por eso en uno de sus últimos paseos de verano la hemos visto derrochar estilo sin esfuerzo con la prenda de fondo de armario que te salvará en los próximos días: las chaquetas de punto. Y es que si de algo sabe la cantante es de marcar estilo dentro y fuera de los escenarios, siempre con un toque muy personal. No importa si es para un paseo por la playa con el maxivestido más favorecedor para las mujeres +50 o para ir de camino al aeropuerto. Con Marta el lookazo siempre está servido. Esta vez no ha sido diferente.

Su estilo se ha convertido en una inspiración constante para las mujeres +50 que buscan looks actuales sin renunciar a la comodidad ni a la elegancia. Marta confirma que la moda no tiene edad, solo actitud, y que apostar por básicos bien elegidos es la mejor inversión para brillar en cualquier plan de final de verano.

Las chaquetas de punto, la prenda estrella para las últimas noches de agosto

Si hay una pieza que cada temporada se convierte en salvavidas estilístico, esa es la chaqueta de punto. Marta lo confirma con este modelo de Zara de temporadas anteriores, en tono marrón con vivos en azul cielo y azul marino que le dan un aire renovado y moderno. Un diseño versátil, cómodo y muy favorecedor que funciona tanto en estilismos casual como en combinaciones más sofisticadas. La clave está en que aporta ese equilibrio perfecto entre abrigo ligero y prenda de tendencia, justo lo que necesitas cuando bajan las temperaturas por la tarde.

Chaqueta de punto. Zara

Las chaquetas de punto son ese comodín que nunca falla: fáciles de llevar, fáciles de combinar y con la capacidad de transformar un look sencillo en algo mucho más estiloso. De hecho, es uno de los básicos que más vemos tanto en pasarelas como en street style, porque se adapta a cualquier ocasión. Marta demuestra que, más allá de ser funcional, puede convertirse en la protagonista del estilismo.

Cómo llevarás la chaqueta de punto según Marta Sánchez

Para esta ocasión, la cantante la llevó con una camiseta blanca básica debajo, unos vaqueros rectos atemporales y un maxibolso negro acolchado de lo más práctico. Un conjunto sencillo pero impecable, perfecto para cualquiera de nosotras en los últimos días de agosto. El resultado: un look urbano, relajado y muy versátil que encaja tanto en un paseo de tarde como en una cena improvisada.

Con este estilismo, Marta Sánchez confirma una vez más que el verdadero truco para vestir bien está en saber combinar básicos con piezas que aporten un guiño de estilo. Ella lo hace sin esfuerzo, inspirando a todas aquellas mujeres que buscan seguir brillando a los 50, con looks actuales, cómodos y llenos de personalidad. Una lección de moda muy suya que demuestra que la chaqueta de punto no solo es necesaria, también puede ser la prenda más chic de tu armario.