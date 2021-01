‘Baby boom’ en 2021: Marta Carriedo anuncia su embarazo y revoluciona Instagram con las fotos más bonitas que vas a ver hoy

¡'Baby boom’ 2021! El año empieza con buenas noticias, si 2020 fue el año de los embarazos entre las influencers, este año empieza también con buenas noticias. Y es que Marta Carriedo acaba de dar la sorpresa al anunciar que está embarazada. Un anuncio que ha revolucionado Instagram ya que sus seguidores no habían sospechado nada. ¡Felicidades, pareja!

Después del nacimiento del hijo de María Pombo, ahora es Marta Carriedo la que se sumará a la lista de mamás influencers en nuestro país que cada vez es más amplia.

“So, we are PREGNANT!We will be 4 by Summer, God willing! 🤰🏽🐣Pues sí... en uno meses seremos uno más en la familia!Ya no quería (ni podía😅) esperar más para compartir con vosotros la noticia más bonita de mi vida. La verdad es que aunque han pasado semanas, sigo sin poder encontrar las palabras apropiadas para describir cómo me siento... estoy tan feliz!Estaba deseando contároslo y haré un LIVE pronto para responder a todas vuestras preguntas y contaros cómo he pasado estos primeros meses, aunque me siento genial y no he tenido ningún síntoma💪🏽😊Espero que ahora entendáis también por qué he estado un poco más desconectada de las redes y más centrada en mí, en mi paz y en el bebé👶🏼OS QUIERO MUCHO Y MIL GRACIAS POR ESTAR SIEMPRE A MI LADO Y POR ACOMPAÑARME AHORA EN ESTA ETAPA QUE SIN DUDA SERÁ LA MÁS BONITA DE MI VIDA.🤍”, con este mensaje acaba de anunciar Marta Carriedo que va a ser mamá.