María F. Rubíes nos descubre el cárdigan con botones joya que vas a querer añadir a tu armario

Casi a diario, la influencer madrileña María F. Rubíes nos sorprende con nuevos y atractivos looks que de forma inmediata, a veces sin tiempo para asimilar, se sitúan entre nuestros favoritos. Petos vaqueros, blusas estampadas, vestidos de punto, pantalones de traje... ¿Lo último? Un perfecto estilismo para el día a día con el lila, el color estrella de 2020, como gran protagonista.

Para uno de estos últimos días del año, María se ha dejado ver con un perfecto outfit formado por pantalones vaqueros de corte recto con detalle deshilachado en la parte inferior en un delicado azul claro, zapatillas New Balance en tonos morados, sencillo top blanco y, el gran atractivo, un cárdigan de punto con botones joya en atractivo tono lila que pertenece a la firma & Other Stories, una de las grandes protagonistas del armario de la it girl española.

Un diseño sencillo pero muy favorecedor que gracias al color con el que cuenta es capaz de dar un giro a cualquier estilismo y elevarlo rápidamente. Imagina todos los looks que podrás crear con este cárdigan...

Por desgracia no hemos dado con el cárdigan elegido por María en la web de la firma sueca, aunque sí con dos opciones muy similares que bien podrían ser tu elección para autoregalarte la noche de Reyes.

&OtherStories

Wool Blend Tortoise Button Cardigan de &OtherStories (69 euros)

&OtherStories

Statement Collar Knit Cardigan de &OtherStories (79 euros)